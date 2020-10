Κορωνοϊός-Χάρτης ECDC: Στο κόκκινο η Ευρώπη

Πάνω από τις μισές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και το Ηνωμένο Βασίλειο, «χρωματίζονται» με κόκκινο στον νέο ευρωπαϊκό χάρτη που δημοσιοποίησε σήμερα το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (ECDC).

Στον χάρτη αυτόν, σκοπός του οποίου είναι να βοηθήσει τις χώρες να εναρμονίσουν τις συστάσεις τους για τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς, μόνο τρεις χώρες της ΕΕ και του Χώρου Σένγκεν (η Ελλάδα, η Νορβηγία και η Φινλανδία) καθώς και η περιφέρεια της Καλαβρίας, στην Ιταλία, είναι εν μέρει πράσινες. Αυτό σημαίνει ότι καταγράφονταν λιγότερα από 25 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους κατά τις τελευταίες 14 ημέρες και το ποσοστό των θετικών τεστ ήταν κάτω από 4%.

Πέντε χώρες (Ιταλία, Κύπρος, Εσθονία, Λιθουανία και Λετονία) είναι, στο μεγαλύτερο μέρος τους, «πορτοκαλί», δηλαδή είχαν κάτω από 50 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους αλλά το ποσοστό των θετικών τεστ ήταν άνω του 4% ή είχαν μεταξύ 25-150 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους και το ποσοστό των θετικών τεστ ήταν κάτω από 4%.

The first🚦map has just been published!



The maps include information on:

▪️ the 14-day notification rate of new confirmed #COVID19 cases at subnational level

▪️ weekly COVID-19 testing rates

▪️ testing positivity rates

▪️ a map with a combined indicator based on the algorithm pic.twitter.com/5fkPuduWwj