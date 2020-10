Με δύο ταχύτητες «τρέχει» η γερμανική οικονομία

Η δραστηριότητα του γερμανικού ιδιωτικού τομέα ανέβασε ταχύτητα για τον τέταρτο μήνα τον Οκτώβριο, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, αλλά ενώ ο τομέας της μεταποίησης επεκτάθηκε με ταχύτερο ρυθμό, η δραστηριότητα των υπηρεσιών μειώθηκε, υποδηλώνοντας ότι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης λειτουργεί με δύο ταχύτητες.

Οπως μεταδίδει το Reuters, ο σύνθετος PMI της Markit, που παρακολουθεί τους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών και οι οποίοι μαζί αντιπροσωπεύουν περισσότερα από τα δύο τρίτα της οικονομίας, υποχώρησε στις 54,5 μονάδες τον Οκτώβριο από 54,7 τον προηγούμενο μήνα.

Η ανάγνωση ξεπέρασε την εκτίμηση των αναλυτών, οι οποίοι περίμεναν μείωση στις 53,2 μονάδες και ήταν πολύ πάνω από το όριο των 50 που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση.

Η μεταποίηση αποδείχθηκε ισχυρή, με τα προκαταρκτικά στοιχεία του PMI να τον δείχνουν στο 58,0, το υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2018. Ο τομέας των υπηρεσιών συρρικνώθηκε, ωστόσο, με τον PMI να μειώνεται στα 48,9.

October Flash Germany PMI release revealed contrasting results at the sector level, with service providers registering a marginal decline in activity, while manufacturers posted a sharp expansion. The private sector grew markedly overall.

