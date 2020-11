Τραμπ: Προσπαθούν να κλέψουν τις εκλογές!

"Ανεβαίνουμε πολύ, αλλά προσπαθούν να κλέψουν τις εκλογές. Δεν θα τους αφήσουμε ποτέ να το κάνουν. Οι ψήφοι δεν μπορούν να ριφθούν αφού κλείσουν οι κάλπες!", έγραψε στο twitter ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Σημείωσε πως θα κάνει ανακοίνωση απόψε (σ.σ. σε ώρες Αμερικής), κάνοντας λόγο για "μεγάλη νίκη".

Στη συνέχεια το Twitter κατέβασε το Τweet του Προέδρου κάνοντας λόγο για παραπλανητικό περιεχόμενο.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!