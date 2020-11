Μια πολιτεία απέχει από τον Λευκό Οίκο ο Μπάιντεν

Μια ημέρα μετά τις εκλογές στις ΗΠΑ και άγνωστο παραμένει ποιος τελικά θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Αμερικής, αν και οι νίκες που σημείωσε ο Τζο Μπάιντεν, στο Ουισκόνσιν και στο Μίσιγκαν, φέρνουν τον υποψήφιο των Δημοκρατιών μόλις έξι ψήφους από τον πολυπόθητο αριθμό των 270 ψήφων εκλεκτόρων.

Με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, με τις 478 από τις 538 ψήφους εκλεκτόρων να έχουν «κλειδώσει», ο Τζο Μπάιντεν κερδίζει 264 ψήφους και ο Ντόναλντ Τραμπ 214 ψήφους. Από τις ψήφους των πολιτών που έχουν καταμετρηθεί πανεθνικά, ο Μπάιντεν συγκεντρώνει μέχρι τώρα 71.522.441 ψήφους και ο Τραμπ 67.995.547 ψήφους.

Άγνωστο παραμένει ακόμα το αποτέλεσμα σε Νεβάδα, Τζόρτζια, Βόρεια Καρολίνα, Αλάσκα και Πενσιλβάνια. Από τα στοιχεία που δίνουν τα διεθνή πρακτορεία, ο απερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να έχει προβάδισμα στην Τζόρτζια, τη Βόρεια Καρολίνα, την Αλάσκα και την Πενσιλβάνια, ενώ στη Νεβάδα μπροστά βρίσκεται ο Μπάιντεν με οριακή διαφορά.

Συγκεκριμένα:

Στη Τζόρτζια διακυβεύονται 16 εκλέκτορες. Έχει καταμετρηθεί το 94% των ψήφων στη νοτιοανατολική πολιτεία, που παραδοσιακά ψηφίζει Ρεπουμπλικάνους. Ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν μπροστά το βράδυ της Τρίτης, αλλά το προβάδισμά του συρρικνώθηκε χθες και αμερικανικά ΜΜΕ αναμένουν εξαιρετικά αμφίρροπη κατάληξη. Ως εδώ ο απερχόμενος Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος πιστώνεται το 50% των ψήφων έναντι 48,8% του Δημοκρατικού αντιπάλου του. Οι τοπικές αρχές έχουν διαβεβαιώσει πως η καταμέτρηση θα ολοκληρωθεί το βράδυ. Ωστόσο, δικηγόροι της εκστρατείας για την επανεκλογή του Ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προσέφυγαν στη δικαιοσύνη στην πολιτεία Τζόρτζια απαιτώντας να ανασταλεί η καταμέτρηση ψηφοδελτίων που κατατέθηκαν για τις προεδρικές εκλογές, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press.

Στη Νεβάδα διακυβεύονται 6 εκλέκτορες. Έχει καταμετρηθεί το 86% των ψήφων στη δυτική πολιτεία, μεγάλο μέρος της οποίας καλύπτεται από έρημο. Οι ψηφοφόροι σε αυτήν είχαν επιλέξει τη Χίλαρι Κλίντον το 2016.Ο Τζο Μπάιντεν προηγείται προς το παρόν, με το 49,3% των ψήφων, έναντι 48,7% του Ντόναλντ Τραμπ. Οι τοπικές αρχές έκαναν γνωστό αρχικά το πρωί χθες Τετάρτη πως δεν θα ανακοινώσουν νεότερα αποτελέσματα πριν από σήμερα Πέμπτη. Ωστόσο αργότερα ανέφεραν πως θα τα δημοσιοποιήσουν το βράδυ της Τετάρτης λόγω του «μεγάλου ενδιαφέροντος» που συγκεντρώνουν. Τα τελικά αποτελέσματα — που ενδέχεται να ανοίξουν την πόρτα του Λευκού Οίκου στον Τζο Μπάιντεν — δεν θα είναι πάντως γνωστά πριν από την Πέμπτη το πρωί (τοπική ώρα).

Στην Πενσιλβάνια διακυβεύονται 20 εκλέκτορες. Έχει καταμετρηθεί το 86% των ψήφων σε αυτή τη βιομηχανική βορειοανατολική πολιτεία της λεγόμενης Rust Belt (της «ζώνης της σκουριάς», όπως αποκαλείται η περιοχή λόγω της αποβιομηχάνισης από τη δεκαετία του 1980), όπου έκαναν εντατικά εκστρατεία και οι δύο αντίπαλοι. Ο Ντόναλντ Τραμπ διέθετε ακόμη άνετο προβάδισμα το βράδυ της Τετάρτης (συγκέντρωνε το 51,4% των ψήφων, έναντι ενός 47,3% του Τζο Μπάιντεν) όμως, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, η ενσωμάτωση μεγάλου αριθμού επιστολικών ψήφων θα ανεβάσει πολύ το ποσοστό του Μπάιντεν, που κατάγεται από την Πενσιλβάνια. Οι τοπικές αρχές ελπίζουν ότι θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν την καταμέτρηση ως αύριο Παρασκευή.

Στη Βόρεια Καρολίνα διακυβεύονται 15 εκλέκτορες. Έχει καταμετρηθεί το 95% των ψήφων στη νοτιοανατολική πολιτεία, που παραδοσιακά ψηφίζει Ρεπουμπλικάνους. Προς το παρόν έχει προβάδισμα ο Ντόναλντ Τραμπ (50,1%) επί του Τζο Μπάιντεν (48,6%), όμως οι επιστολικές ψήφοι, που μπορούσαν να κατατεθούν ως την ημέρα των εκλογών (3η Νοεμβρίου) το αργότερο γίνονται αποδεκτές και μπορούν να καταμετρηθούν εκεί μέχρι και τη 12η Νοεμβρίου.

Οι τρεις εκλέκτορες της Αλάσκας δεν έχουν ακόμη κριθεί, πάντως κανένας Δημοκρατικός δεν έχει επικρατήσει σε αυτήν εδώ και δεκαετίες και δεν θεωρείται πως υπάρχουν και πολλές αμφιβολίες για το ποιος θα κερδίσει.

Ομιλία νίκης έγινε από τον Τζο Μπάιντεν το βράδυ της Τετάρτης. «Δεν είμαι εδώ για να δηλώσω νίκη, είμαι εδώ για να πω ότι όταν τελειώσει η καταμέτρηση, πιστεύω ότι θα είμαστε νικητές», δήλωσε, τονίζοντας ότι έχει λάβει πάνω από 70 εκατομμύρια ψήφους.

Εκανε έκκληση να μείνει πίσω η σκληρή ρητορική καθώς κατέβηκε στις εκλογές ως Δημοκρατικός υποψήφιος και θα κυβερνήσει ως Αμερικανός Πρόεδρος. «Κανένας δεν θα μας στερήσει τη δημοκρατία μας. Ούτε τώρα, ούτε ποτέ».

Αισιόδοξη όμως δηλώνει και η πλευρά Τραμπ. «Πιστεύουμε ότι η Νεβάδα ακόμα παίζεται», είπε ένας εκπρόσωπος και πρακτικά προανήγγειλε νομικές διαμάχες ως προς το ποιες ψήφοι θα μετρήσουν.

Εν τω μεταξύ πάντως ο Τραμπ εξακολουθεί με tweets να αμφισβητεί την εκλογική διαδικασία. «Βρίσκουν ψήφους στον Μπάιντεν παντού, στην Πενσυλβάνια, το Ουισκόνσιν και το Μίτσιγκαν. Τόσο κακό για τη χώρα».

«Δουλεύουν σκληρά για να κάνουν προβάδισμα 500.000 στην Πενσυλβάνια να εξαφανιστεί. Όπως στο Μίτσιγκαν και αλλού».

