Τζο Μπάιντεν: Θα κερδίσουμε με ξεκάθαρη πλειοψηφία τις εκλογές

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι θα κερδίσει την κούρσα έναντι του αντιπάλου του, του απερχόμενου Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ «με ξεκάθαρη πλειοψηφία και με το έθνος να μας στηρίζει». Ωστόσο ο απέφυγε να ανακηρύξει επισήμως τη νίκη του.

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών δήλωσε ότι θα κερδίσει στην Πενσιλβάνια, την Αριζόνα και τη Νεβάδα, πολιτείες όπου συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων μετά τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, τονίζοντας ότι θα συγκεντρώσει 300 εκλέκτορες, ενώ για να εκλεγεί κάποιος πρόεδρος των ΗΠΑ χρειάζεται 270.

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών δήλωσε ότι θα κερδίσει την προεδρία των ΗΠΑ καθώς το προβάδισμά του έναντι του απερχόμενου Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μεγαλώνει στις αμφίρροπες πολιτείες, αν και τα τηλεοπτικά δίκτυα έχουν αποφύγει μέχρι στιγμής να τον ανακηρύξουν νικητή καθώς συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων.

“Οι αριθμοί μάς λένε (…) και είναι μια αρκετά πειστική ιστορία: θα κερδίσουμε την κούρσα”, τόνισε ο Μπάιντεν, προσθέτοντας ότι η υποψήφιά του για την αντιπροεδρία Κάμαλα Χάρις και ο ίδιος ήδη συναντώνται με ειδικούς για να προετοιμαστούν για τον Λευκό Οίκο.

“Έχει έρθει η ώρα να συσπειρωθούμε” για να “ξεπεράσουμε την οργή”, δήλωσε ο πρώην αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα στη διάρκεια της σύντομης ομιλίας του, η οποία είχε αρχικά προγραμματιστεί για να γιορτάσει τη νίκη του, όμως άλλαξε προσέγγιση καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ξεκάθαρος νικητής σε κάποιες αμφίρροπες πολιτείες.

Ωστόσο το προβάδισμα του Μπάιντεν διευρύνεται έναντι του Τραμπ σε τέσσερις πολιτείες που θα είναι καθοριστικές για το τελικό αποτέλεσμα: την Πενσιλβάνια, την Τζόρτζια, την Αριζόνα και τη Νεβάδα. Εξάλλου σε αριθμό ψήφων σε εθνικό επίπεδο ο υποψήφιος των Δημοκρατικών βρίσκεται μπροστά από τον αντίπαλό του κατά 4,1 εκατομμύρια, σε σύνολο 147 εκατομμυρίων ψήφων, ένας αριθμός ρεκόρ.

“Η ψήφος σας θα καταμετρηθεί. Δεν με νοιάζει πόσο πολύ προσπαθούν κάποιοι να το σταματήσουν. Δεν θα επιτρέψω να γίνει”, υπογράμμισε ο ίδιος.

Ο Μπάιντεν τόνισε ότι οι Αμερικάνοι τού έδωσαν εντολή να αντιμετωπίσει την πανδημία του κορονοϊού, να ενισχύσει την οικονομία που πλήττεται, να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή και τον συστημικό ρατσισμό.

“Κατέστησαν σαφές ότι θέλουν η χώρα να συσπειρωθεί, όχι να συνεχίσει να διχάζεται”, εκτίμησε, ενώ πρόσθεσε ότι ελπίζει να απευθυνθεί ξανά στους πολίτες σήμερα.

We are going to be the first Democrats to win Arizona in 24 years. We are going to be the first Democrats to win Georgia in 28 years. And we re-built the Blue Wall in the middle of the country that crumbled just four years ago.

Βέβαιος για τη νίκη του απέναντι στον απερχόμενο Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζο Μπάιντεν δεσμεύθηκε να θέσει σε εφαρμογή “ήδη από την πρώτη ημέρα” της προεδρίας του το σχέδιο δράσης του κατά της πανδημίας.

“Αυτό δεν θα σώσει τις ζωές που έχουν ήδη χαθεί, αλλά θα σώσει ζωές τους επόμενους μήνες”, τόνισε σε σύντομη ομιλία του, με την υποψήφιά του για την αντιπροεδρία Κάμαλα Χάρις στο πλευρό του. Για τρίτη συναπτή μέρα οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κατέγραψαν ένα ακόμη ρεκόρ 127.000 και πλέον μολύνσεων από τον SARS-CoV-2 σε 24 ώρες, με την πανδημία του κορωνοϊού στη χώρα να έχει αναζωπυρωθεί εδώ κι εβδομάδες, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, ο Μαρκ Μέντοους, βρέθηκε θετικός στην covid-19 και προστίθεται στους δεκάδες υψηλόβαθμους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου που έχουν μολυνθεί από τον Οκτώβριο.

Ο Τραμπ εξακολουθεί να δηλώνει, χωρίς να δίνει στοιχεία για αυτό, ότι υπάρχει νοθεία στις εκλογές, ενώ Ρεπουμπλικάνοι προσπαθούν να συγκεντρώσουν 60 εκατομμύρια δολάρια για να χρηματοδοτήσουν τις δικαστικές προσφυγές εναντίον των αποτελεσμάτων. Ωστόσο κάποια μέλη του κόμματος χαρακτήρισαν τις νομικές αυτές προσπάθειες ανοργάνωτες, ενώ μέχρι στιγμής καμία προσφυγή δεν έχει γίνει δεκτή από τα δικαστήρια.

Κατά την τέταρτη ημέρα της καταμέτρησης των ψήφων ο Μπάιντεν έχει προβάδισμα 253 εκλεκτόρων έναντι 214 για τον Τραμπ, σύμφωνα με την Edison Research.

Αν κερδίσει τους 20 εκλέκτορες της Πενσιλβάνια, θα συγκεντρώσει περισσότερους από τους 270 που χρειάζεται για να κερδίσει την προεδρία. Το ίδιο θα συμβεί κι αν ο Μπάιντεν κερδίσει σε δύο από τις τρεις άλλες πολιτείες (Τζόρτζια, Αριζόνα και Νεβάδα), όπου συνεχίζεται η καταμέτρηση.

Οι δηλώσεις έρχονται ενώ στην Πενσιλβάνια διευρύνει το προβάδισμά του έναντι του αντιπάλου του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση του ινστιτούτου Edison Research για τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών. Στην περίπτωση που ο Μπάιντεν κερδίσει την πολιτεία αυτή (20 εκλέκτορες) εξασφαλίζει τους 270 εκλέκτορες και κηρύσσεται νέος πρόεδρος των ΗΠΑ. Με το 96% των εκτιμώμενων ψήφων καταμετρημένο, ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ λαμβάνει 49,6% και ο Τραμπ 49,1%.

Το θρίλερ συνεχίζεται και η εικόνα στις υπόλοιπες κρίσιμες πολιτείες έχει ως εξής:

Στην Αριζόνα, ο Δημοκρατικός υποψήφιος βλέπει το προβάδισμά του να συρρικνώνεται, αν και όχι τόσο δραστικά. Στην πολιτεία αυτή (11 εκλέκτορες), ο Τζο Μπάιντεν προηγείται με περίπου 47.000 ψήφους και με καταμετρημένο το 93%.

Στη Νεβάδα, νεώτερα αποτελέσματα που δόθηκαν στη δημοσιότητα αυξάνουν το προβάδισμα Μπάιντεν στους 22.076 σταυρούς με καταμετρημένο το 91% των ψήφων (624.246 έναντι 602,170 ψήφοι). Στην πολιτεία αυτή διακυβεύονται 6 εκλέκτορες, που ενδέχεται να ανοίξουν στον Δημοκρατικό υποψήφιο την πόρτα του Λευκού Οίκου.

Στην Τζόρτζια, το αποτέλεσμα μοιάζει περισσότερο με στρίψιμο νομίσματος: ο υποψήφιος των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν προηγείται με περίπου 1.500 ψήφους και με καταμετρημένο το 99%. Δεδομένης της πολύ μικρής διαφοράς στις ψήφους οι αρμόδιες αρχές ανακοίνωσαν ότι θα γίνει επανακαταμέτρηση.

Οι αριθμοί αναμένεται να συνεχίσουν να εξελίσσονται υπέρ του Μπάιντεν, καθώς πολλές από τις ψήφους που μένει να καταμετρηθούν προέρχονται από περιοχές που ψηφίζουν τους Δημοκρατικούς, περιλαμβανομένων των πόλεων Φιλαδέλφεια και Ατλάντα.

Επίθεση κατά του κυβερνήτη της Πενσιλβάνια εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος δηλώσεις του πρώην γενικού εισαγγελέα των ΗΠΑ, Κεν Σταρ για παραβίαση του Συντάγματος.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τον κυβερνήτη Τομ Γουλφ της Πενσιλβάνια και το Ανώτατο Δικαστήριο της Πολιτείας ότι παραβίασαν το Σύνταγμα των ΗΠΑ.

«Η Πενσιλβάνια συμπεριφέρθηκε με φριχτό παράνομο τρόπο και ελπίζω αυτό να διορθωθεί από το Ανώτατο Διαστήριο των ΗΠΑ» έγραψε στο Twitter ο Τραμπ παραθέτοντας τη δήλωση του Κεν Σταρ.

Υπενθυμίζεται ότι οι Ρεπουμπλικάνοι είχαν ζητήσει να σταματήσει η καταμέτρηση των ψήφων στην Πενσιλβάνια εξαιτίας παρατυπιών που αφορούσαν τις επιστολικές ψήφους.

“This is what we know. We have to go back to the state level and how this morass came to be in the first instance. The Governor, Wolf, and the State Supreme Court, flagrantly violated the Constitution of the U.S. The power to set these rules and regulations is vested in the