Πανηγυρισμοί στις ΗΠΑ για την εκλογή Μπάιντεν

Λίγα λεπτά αφότου τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα ανακήρυξαν νικητή των εκλογών τον Τζο Μπάιντεν, μετά από ένα θρίλερ τεσσάρων ημερών από τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, οι Αμερικάνοι ξεχύθηκαν έξω από τον Λευκό Οίκο για να γιορτάσουν το γεγονός.

Στην κοντινή περιοχή Dupont Circle αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι κάνουν αυτοσχέδια παρέλαση, παίζοντας μουσική, τραγουδώντας, χορεύοντας και οδεύοντας προς τον Λευκό Οίκο υπό τον ήχο κορναρισμάτων και κουδουνιών.

Ζητωκραυγές ακούστηκαν στους διαδρόμους του ξενοδοχείου στο οποίο διαμένουν οι βοηθοί του κ. Μπάιντεν.

Στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης κορνάρωντας και με σηκωμένες γροθιές ζητωκραυγάζουν στους δρόμους

Φωνές και επευφημίες και πυροτεχήματα ακούγονται στην γειτονιά East Atlanta Village της Ατλάντα

