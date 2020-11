Κέρδισε την προεδρία των ΗΠΑ ο Τζο Μπάιντεν

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για την προεδρία των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, πήρε τελικά και την πολιτεία της Πενσιλβάνια, όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά πρακτορεία ειδήσεων, τα οποία τον ανακήρυξαν νικητή των εκλογών.

Το Edison Research, το Associated Press, το CNN, το NBC μετέδωσαν πως ο Τζο Μπάιντεν κέρδισε την προεδρία, καθώς εξασφάλισε τις 20 ψήφους εκλεκτόρων στη γενέτειρά του την Πενσιλβάνια, με αποτέλεσμα να συγκεντρώνει 284 ψήφους εκλεκτόρων.

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο Μπάιντεν ευχαρίστησε τους Αμερικάνους για την ψήφο τους. «Αμερική, με τιμά που με επιλέξατε να ηγηθώ της σπουδαίας χώρας μας. Η δουλειά που έχουμε μπροστά μας θα είναι σκληρή, όμως σας υπόσχομαι αυτό: θα είμαι ένας Πρόεδρος για όλους τους Αμερικάνους –είτε με ψηφίσατε είτε όχι», έγραψε.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8