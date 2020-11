Ετοιμο το συμβόλαιο ΕΕ-ΒioNTech για το εμβόλιο κορωνοϊού

Η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις με την αμερικανική Pfizer και τη γερμανική BioNTech και θα υπογράψει συμβόλαιο «τις προσεχείς ημέρες» για την αγορά 300 εκατομμυρίων δόσεων του εμβολίου τους κατά της Covid, ανακοίνωσε στους δημοσιογράφους η Ευρωπαία επίτροπος Υγείας Στέλλα Κυριακίδου.

«Η συμφωνία θα εγκριθεί πιστεύω την Τετάρτη από το Σώμα των Επιτρόπων», θα ακολουθήσουν διαδικασίες «για τρεις ή τέσσερις ημέρες», για να εξασφαλίσουμε το πράσινο φως των κρατών-μελών και «στη συνέχεια θα υπογράψουμε», εξήγησε η Ευρωπαία επίτροπος.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε φθάσει σε προκαταρκτική συμφωνία στις αρχές Σεπτεμβρίου με τις δύο εταιρείες για την προπαραγγελία 200 εκατομμυρίων δόσεων του εμβολίου τους, με την επιλογή για την προμήθεια επιπλέον 100 εκατομμύρια δόσεων.

Η Επιτροπή «θα πρέπει να αποφασίσει την Τετάρτη, εάν αποδέχεται ή όχι τη συμφωνία που βρίσκεται στο τραπέζι και αυτή στη συνέχεια θα σταλεί στα κράτη-μέλη, τα οποία θα αποφασίσουν τι ποσότητες θέλουν να αγοράσουν με βάση το συμβόλαιο», που υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Ενωση, διευκρίνισε εκπρόσωπος της Κομισιόν.

«Μόνο με το τέλος αυτής της διαδικασίας θα έχουν όλα ολοκληρωθεί. Η αυριανή απόφαση είναι σημαντική για τον καθορισμό των συνθηκών υπό τις οποίες τα κράτη θα μπορούν να αγοράσουν το εμβόλιο», επέμεινε ο εκπρόσωπος.

We work tirelessly to secure doses of potential coronavirus vaccines. Tomorrow, @EU_Commission will authorize a contract for up to 300 million doses of the BioNTech & Pfizer vaccine, the most promising so far.

This is the 4th contract. More will follow.https://t.co/uCJV6Xccz7