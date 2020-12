Δακρυγόνα στο Παρίσι, κουκουλοφόροι έσπασαν βιτρίνες

Δεκάδες κουκουλοφόροι πέταξαν αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων, έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων, πυρπόλησαν αυτοκίνητα και έβαλαν φωτιά σε οδοφράγματα κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης στο Παρίσι κατά της αστυνομικής βίας. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων.

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στο Παρίσι σήμερα για να καταγγείλουν την αστυνομική βία και τα σχέδια για την πολιτική ασφάλειας του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, που σύμφωνα με τους διαδηλωτές θα καταλύσουν τις πολιτικές ελευθερίες.

Law enforcement in Paris is forced to retreat while anarchist black bloc militants run up and attack them at the riot. pic.twitter.com/XqTcWFRK76