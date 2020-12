ΗΠΑ: Θετικός στην Covid-19 ο Ρούντι Τζουλιάνι

Ο δικηγόρος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Ρούντι Τζουλιάνι, βρέθηκε θετικός στην Covid-19, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος ο Τραμπ την Κυριακή.

«Ο Ρούντι Τζουλιάνι, μακράν ο καλύτερος δήμαρχος στην ιστορία της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, και ο οποίος εργάζεται ακάματα για να εκθέσει την πιο διεφθαρμένη εκλογή (μακράν!) στην ιστορία των ΗΠΑ, βρέθηκε θετικός στον Κινεζικό Ιό», γράφει ο Τραμπ στην ανάρτησή του.

.@RudyGiuliani, by far the greatest mayor in the history of NYC, and who has been working tirelessly exposing the most corrupt election (by far!) in the history of the USA, has tested positive for the China Virus. Get better soon Rudy, we will carry on!!!