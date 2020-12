Ποια είναι τα καλύτερα διαδικτυακά πρωτοχρονιάτικα πάρτι

Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής Jean–Michel Jarre, η ιέρεια της ροκ Patti Smith και διάσημοι DJ, μας προσκαλούν να αποχαιρετίσουμε μαζί τη δύσκολη αυτή χρονιά με πολύ μουσική και φαντασμαγορικά σόου που θα μπορούμε να παρακολουθήσουμε από την άνεση του σπιτιού μας.

Η Patti Smith στη μεγαλύτερη οθόνη της Ευρώπης

Η Patti Smith και το συγκρότημά της θα καλωσορίσουν το 2021 με μια 10λεπτη συναυλία που θα προβληθεί στις γιγαντοοθόνες στο Piccadilly Circus του Λονδίνου. Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας που έχασαν τη ζωή τους λόγω του κορονοϊού το 2020, και θα μεταδοθεί δωρεάν από τη 1.30 π.μ. σε όλο τον κόσμο από το κανάλι CIRCA στο YouTube.

Rave to the Moon

Το «Rave to the Moon» προσκαλεί τους νοσταλγούς των rave πάρτι να αποχαιρετίσουν το 2020 χορεύοντας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλούς dj όπως ο DJ Yoda, ο Mr. Scruff και ο Beardyman, οι οποίοι θα παίζουν ζωντανά σε διάφορους χώρους σε όλο τον κόσμο – συμπεριλαμβανομένου του Royal Albert Hall του Λονδίνου. Οι διοργανωτές υπολόγισαν ότι κάθε ενήλικος θα κάνει 6.000 βήματα κατά τη διάρκεια μιας ώρας χορού κατά μέσο όρο. Έτσι, εάν 16.000 άνθρωποι συντονιστούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος, θα κάνουν συνολικά 577 εκατομμύρια βήματα – περίπου όσο μακριά βρίσκεται το φεγγάρι.

Την εκδήλωση μπορείτε να την παρακολουθήσετε δωρεάν από τις 10μμ έως τις 3πμ στο Mixcloud Live, αλλά οι συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν μια δωρεά σε ένα φιλανθρωπικό οργανισμό της επιλογής τους ή να δημιουργήσουν ένα έρανο στην πλατφόρμα JustGiving.

Ο Jean-Michel Jarre στην Notre-Dame

Ο Jean-Michel Jarre θα δώσει μια φαντασμαγορική εικονική συναυλία στον διασημότερο καθεδρικό ναό στον κόσμο, τη Νοτρ Νταμ. Ο πρωτοπόρος συνθέτης, σε συνεργασία με τον Δήμο του Παρισιού και υπό την αιγίδα της Unesco, θα καλωσορίσει τη νέα χρονιά με ένα φουτουριστικό σόου με τίτλο «Welcome to the Other Side», το οποίο θα μεταδοθεί μέσω live streaming από μια εικονική Νοτρ Νταμ, ενώ ο Jarre θα βρίσκεται στο στούντιο στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί δωρεάν από τις 12.30πμ στην πλατφόρμα VRChat, αλλά και στο κανάλι του συνθέτη στο YouTube.

Ο David Guetta και ο Major Lazer στο Tomorrowland

Το διάσημο βελγικό φεστιβάλ Tomorrowland διοργανώνει ένα εορταστικό πρόγραμμα για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, με τέσσερις ψηφιακές «σκηνές» και με ονόματα όπως οι: David Guetta, Major Lazer, Martin Garrix, Armin van Buuren και DJ Snoopadelic (το νέο πρότζεκτ του Snoop Dogg). Τα εισιτήρια κοστίζουν 20 € και το πρόγραμμα ξεκινά στις 8 μ.μ.







ΠΗΓΗ: ΕΡΤ, Timeout