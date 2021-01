ΠΟΥ: Έκτακτη συνεδρίαση για νέες μεταλλάξεις του κορωνοϊού

Τις νέες μεταλλάξεις και παραλλαγές του κορωνοϊού καθώς και το πλαίσιο για πιθανό εμβολιασμό ταξιδιωτών εξετάζει μέσω τηλεδιάσκεψης εδώ και δυο ώρες στην διαρκή συνεδρίαση της, η επιτροπή έκτακτης ανάγκης για την διαχείριση του Covid 19 που συγκλήθηκε για 6η φορά από τον Γενικό Διευθυντή του ΠΟΥ βάσει του Διεθνούς Κανονισμού Υγείας.

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρίσκονται τουλάχιστον τέσσερις μεταλλάξεις του νέου κορονοϊού που κυκλοφορούν σήμερα στον κόσμο. Πρόκειται για την μετάλλαξη που ταυτοποιήθηκε αρχικά στη Βρετανία και κυκλοφορεί πλέον σε 50 χώρες, την μετάλλαξη της Νότιας Αφρικής που υπάρχει σε 20 χώρες, ενώ υπάρχει και η ανακάλυψη ενός τρίτου στελέχους του νέου κορωνοϊού στην Αμαζονία της Βραζιλίας, που εντοπίστηκε σε τέσσερις ταξιδιώτες στην Ιαπωνία. Αυτή η μετάλλαξη θα μπορούσε να επηρεάσει την ανοσοαπόκριση και θα πρέπει να μελετηθεί πιο πολύ εις βάθος, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Στην ίδια συνεδρίαση η επιτροπή του Π.Ο.Υ θα επανεξετάσει την παγκόσμια κατάσταση της πανδημίας και όσον αφορά στα ταξίδια και θα διατυπώσει στην συνέχεια συστάσεις στον Γενικό Διευθυντή του Π.Ο.Υ και στις χώρες ώστε να ανταποκριθούν στην πανδημία.

Ο ρόλος της επιτροπής είναι να παρέχει συμβουλές για τη δημόσια υγεία ή να προτείνει επίσημες προσωρινές συστάσεις, ανάλογα με την περίπτωση στον Γενικό Διευθυντή, ο οποίος λαμβάνει την τελική απόφαση. Στην επιτροπή συμμετέχουν 31 συνολικά επιστήμονες από όλο τον κόσμο. Οι 19 είναι τακτικά μέλη της επιτροπής και άλλοι 12 ειδικοί σύμβουλοι.

