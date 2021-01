Σχοινάς: Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο για τους πλούσιους

Στο πλευρό της UEFA τάχθηκε η Κομισιόν καθώς η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ξεκίνησε μια προσπάθεια να εμποδίσει τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής «σούπερ λιγκ», αναφέρει ο Μαργαρίτης Σχοινάς στο Politico.

«Δεν υπάρχει περιθώριο για τους λίγους να στρεβλώσουν τον παγκόσμιο και ευρύ χαρακτήρα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου», τονίζει ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς -σύμφωνα με το έντυπο- και επισημαίνει ότι «o ευρωπαϊκός τρόπος ζωής δεν είναι συμβατός με το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο που προορίζεται για τους πλούσιους και τους ισχυρούς».

Ο Επίτροπος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, προχώρησε σε αυτές τις δηλώσεις όπως σημειώνει το άρθρο, «καθώς τα όργανα διοίκησης του αγωνίσματος στοχεύουν να εμποδίσουν τις ελίτ ομάδες της Ευρώπης να δημιουργήσουν ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα».

Ειδικότερα εξηγεί ότι «επιβάλλουν απαγορεύσεις σε πιθανούς παίκτες του πρωταθλήματος να συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο και σε άλλα μεγάλα τουρνουά, σύμφωνα με επιστολή που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη από τη FIFA και υπογράφεται από παγκόσμιους επικεφαλής του ποδοσφαίρου».

⚽ The EU has backed a UEFA-endorsed plan to try to exclude from the World Cup any footballers who join a European super league.



💬 The UEFA president spoke to Schinas, von der Leyen and other senior EU figures about shared opposition to the super league. https://t.co/3o5p376sls