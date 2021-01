Απαγόρευση κυκλοφορίας-Ολλανδία: Τρίτη νύχτα ταραχών

Η ολλανδική αστυνομία συνέλαβε περισσότερους από 150 ανθρώπους κατά την τρίτη νύχτα ταραχών σε πόλεις όλης της χώρας, όπου ομάδες διαδηλωτών έβαλαν φωτιές, πέταξαν πέτρες και λεηλάτησαν καταστήματα, σε επεισόδια που προκλήθηκαν μετά την επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας το Σαββατοκύριακο, για την καταπολέμηση της πανδημίας.

🇳🇱 From Haarlem to #Rotterdam, protesters and police clash in Dutch towns and cities due to a #coronavirus curfew between 9am and 4:30pm.



The Netherlands has seen 13,600+ confirmed #Covid19 deaths #avondklokrellen pic.twitter.com/t6buzVpYuf — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) January 26, 2021

Δέκα αστυνομικοί τραυματίστηκαν στο Ρότερνταμ, όπου στη διάρκεια της νύχτας συνελήφθησαν 60 διαδηλωτές, όπως μετέδωσε σήμερα το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ΑNP.

Δύο φωτογράφοι τραυματίστηκαν επίσης από πέτρες που πέταξαν διαδηλωτές, ένας στην πρωτεύουσα Άμστερνταμ και ένας στη γειτονική πόλη Χάαρλεμ, μετέδωσε το δίκτυο NH Niews.

This is what the Dutch police did yesterday. This woman was hit by a water cannon, but she wasn't protesting at all. She was just walking. Meanwhile, migrants were looting the shops undisturbed. Globalism attacks innocent Europeans and leaves alone foreign criminals. pic.twitter.com/RAdsvDlxNl — Cesare Sacchetti (@CesareSacchetti) January 25, 2021

Στα ανατολικά της πρωτεύουσας τουλάχιστον εννέα άτομα συνελήφθησαν έπειτα από συγκρούσεις με την αστυνομία.

Διαδηλωτές έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων και ένα οργισμένο πλήθος επιτέθηκε σε φορτηγάκι της αστυνομίας, είπαν αυτόπτες μάρτυρες.

Τα σχολεία και τα μη απαραίτητα καταστήματα είναι κλειστά από τα μέσα Δεκεμβρίου, με τα μπαρ και τα εστιατόρια να έχουν κλείσει δύο μήνες νωρίτερα.

This is the moment some police officers were forced to retreat in the Dutch city of Eindhoven after an anti-lockdown protest turned violent.



Latest world news: https://t.co/KBRj9opsmw pic.twitter.com/aF9fkNNL2X — Sky News (@SkyNews) January 25, 2021

Ο αριθμός των νεκρών από την Covid-19 στη χώρα ανέρχεται σε 13.579, ενώ τα κρούσματα είναι 952.950.

Από το βράδυ του Σαββάτου έχει επιβληθεί στην Ολλανδία απαγόρευση της κυκλοφορίας κατά τις νυχτερινές ώρες (21:00-4:30), κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με πρόστιμο 95 ευρώ.

Ο πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε δήλωσε την Τετάρτη ότι η απόφαση για την επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας ενισχύθηκε από την εξάπλωση της βρετανικής παραλλαγής του νέου κορωνοϊού.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ