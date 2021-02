Τον πρώτο «παραστροναύτη» με αναπηρία αναζητά ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος

Ήρθε φαίνεται η ώρα για τα άτομα με αναπηρία να κατακτήσουν και το διάστημα. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) ανακοίνωσε ότι ξεκινά τη διαδικασία για την ανεύρεση νέων αστροναυτών και, μεταξύ αυτών, για πρώτη φορά αναζητά υποψήφιους με κάποια αναπηρία.

Η ESA θα δεχτεί αιτήσεις από τον Μάρτιο έως τον Μάιο από υποψήφιους για τέσσερις έως έξι θέσεις αστροναυτών και, σε αυτό το πλαίσιο, επιθυμεί η διαδικασία να είναι όσο ανοικτή γίνεται, ώστε να συμπεριλάβει και ανθρώπους με κινητικές δυσκολίες. Μάλιστα ζήτησε από τη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή να τη συμβουλεύσει κατά τη διαδικασία επιλογής.

«Για να το ξεκαθαρίσουμε, δεν ψάχνουμε ένα διαστημικό τουρίστα που συμβαίνει να έχει επίσης κάποια αναπηρία. Το συγκεκριμένο άτομο θα κάνει μια κανονική διαστημική αποστολή, συμμετέχοντας σε όλες τις επιστημονικές και άλλες διαδικασίες στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό», ανέφερε ο δρ Ντέιβιντ Πάρκερ, διευθυντής του προγράμματος ρομποτικών και επανδρωμένων πτήσεων της ESA, σύμφωνα με το BBC.

Η ESA ενθαρρύνει ανθρώπους με αναπηρία στα κάτω άκρα ή με περιορισμένη ανάπτυξη να υποβάλουν αίτηση. Στόχος της είναι οι «παραστροναύτες» να γίνουν πραγματικότητα κάποια στιγμή στο μέλλον, έστω κι αν αυτό πάρει κάποιο χρόνο.

On Space?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#YourWayToSpace? Find out more about ESA's #AstronautSelection: tune in today from 12:00 GMT/13:00 CET 👉 https://t.co/F3Y53FHkry



We'll launch a new web site today with more info and selection criteria. Applications open on 31 MARCH.



👉 https://t.co/IDfJq13miK#ESArecruits pic.twitter.com/SjkwcZWAoX