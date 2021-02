Κοινή προσέγγιση για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού ψάχνει η ΕΕ

Οι ηγέτες των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησαν να συνεχιστεί η προσπάθεια για τη διαμόρφωση κοινής προσέγγισης στα πιστοποιητικά εμβολιασμού, τονίζοντας ότι θα επανεξετάσουν το ζήτημα.

Στο ανακοινωθέν που εξέδωσαν μετά την ολοκλήρωση της σημερινής Συνόδου Κορυφής, οι Ευρωπαίοι ηγέτες υπογραμμίζουν ότι είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν να εργάζονται από κοινού και να συντονίζουν τις ενέργειές τους για την αντιμετώπιση της πανδημίας και τις συνέπειές της. «Η επιδημιολογική κατάσταση παραμένει σοβαρή και οι νέες μεταλλάξεις θέτουν νέες προκλήσεις. Πρέπει συνεπώς να διατηρήσουμε τους αυστηρούς περιορισμούς εντείνοντας παράλληλα τις προσπάθειες για επιτάχυνση των εμβολιασμών» επισημαίνουν.

Υποστηρίζουν επίσης ότι για την ώρα πρέπει να περιοριστούν τα μη αναγκαία ταξίδια.

Όσον αφορά τους εμβολιασμούς, τονίζουν ότι πρέπει επειγόντως να επιταχυνθεί η έγκριση, η παραγωγή και η διανομή εμβολίων, καθώς και οι εμβολιασμοί.

Παράλληλα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες διαμηνύουν την αλληλεγγύη τους προς τρίτες χώρες. Στο πλαίσιο αυτό, δηλώνουν ότι δεσμεύονται να βελτιώσουν την πρόσβαση στα εμβόλια για ομάδες προτεραιότητας σε γειτονικές χώρες, στη βάση κοινών αρχών, καθώς και να στηρίξουν την διεθνή συνεργασία μέσω της πρωτοβουλίας COVAX.

Our #1 priority is speeding up the production & delivery of #COVID19 vaccines and vaccinations across the EU.



This includes working with industry to scale up production.



And we want more predictability & transparency from pharmaceutical companies.

#EUCO pic.twitter.com/JuG3KE7aqh