Επένδυση στην πλατφόρμα streaming Tidal του Jay-Z από τη Square

Η Square, η εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που ιδρύθηκε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Twitter, Jack Dorsey, αποκτά πλειοψηφικό μερίδιο στην Tidal, στην υπηρεσία streaming μουσικής και βίντεο του Jay-Z (φωτό), έναντι τιμήματος 297 εκατ. δολαρίων σε μετρητά και μετοχές.

Jay Z και Jack Dorsey

Θέτοντας την προφανή ερώτηση σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Jack Dorsey είπε: «Γιατί μια εταιρεία streaming μουσικής και μια εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών θα ενώσουν τις δυνάμεις τους;!».

Η απάντησή του: Για να βρουν «νέους τρόπους έτσι ώστε οι καλλιτέχνες να υποστηρίξουν το έργο τους». Ακριβώς όπως η Square έδωσε στους πωλητές νέα εργαλεία για να κερδίσουν χρήματα, ο Dorsey λέει ότι το μερίδιο της εταιρείας στην Tidal θα βοηθήσει τους καλλιτέχνες να βρουν παρόμοια υποστήριξη στο νέο ψηφιακό οικοσύστημα.

Square is acquiring a majority ownership stake in TIDAL through a new joint venture, with the original artists becoming the second largest group of shareholders, and JAY-Z joining the Square board. Why would a music streaming company and a financial services company join forces?!