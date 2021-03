Βρετανία: Στον πάγο οι διαδηλώσεις

Το βρετανικό κοινοβούλιο πρόκειται να συζητήσει έναν νέο νόμο που θα καταργήσει το δικαίωμα διαμαρτυρίας, αφού η αστυνομία του Λονδίνου επικρίθηκε για τον χειρισμό μιας αγρυπνίας το Σαββατοκύριακο για μια γυναίκα που δολοφονήθηκε βίαια από εν ενέργεια αστυνομικό.

Αναμένεται κορύφωση της διαμάχης στη βουλή τη Δευτέρα με αφορμή το θάνατο της 33χρονης Σάρα Έβεραρντ, η οποία εξαφανίστηκε στις 3 Μαρτίου μετά από περπάτημα στο σπίτι τη νύχτα μέσω ενός πάρκου στο νότιο Λονδίνο, μεταδίδει το Bloomberg.

Η κυβέρνηση και ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντικ Καν κάλεσαν τη Μητροπολιτική Αστυνομία να εξηγήσει γιατί αυτό που υποτίθεται ότι ήταν μια ειρηνική συγκέντρωση για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα εγκλήματα κατά των γυναικών οδήγησε σε χάος, με εικόνες αστυνομικών να καταδιώκουν γυναίκες διαδηλώτριες.

A UK police officer was arrested on suspicion of kidnapping and murdering a London woman who disappeared while walking home.#SarahEverard was 33.



Human remains have been found in the search. The case has sparked outcry: "We should not feel afraid to walk the streets." pic.twitter.com/DizGKwM90C — AJ+ (@ajplus) March 11, 2021

Η εκδήλωση είχε απαγορευθεί από τη Μητροπολιτική Αστυνομία η οποία είχε επικαλεστεί τους κανόνες του lockdown περί απαγόρευσης συναθροίσεων άνω των δύο ατόμων σε υπαίθριο χώρο.

Παρόλα αυτά, χιλιάδες πολίτες, στην πλειοψηφία τους γυναίκες, θέλησαν να αφήσουν λουλούδια στη μνήμη της Σάρα στο κέντρο του πάρκου του Κλάπαμ του νοτίου Λονδίνου, της περιοχής όπου ζούσε και από όπου απήχθη η 33χρονη.

Μεταξύ αυτών που απέτιναν φόρο τιμής ήταν και η Δούκισσα του Κέμπριτζ Κέιτ Μίντλετον, η οποία επισκέφθηκε το σημείο χωρίς προαναγγελία. Το Παλάτι του Κένσιγκτον ανέφερε αργότερα ότι η Δούκισσα θέλησε να βρεθεί στο σημείο «διότι θυμάται πώς ήταν να περπατά στο Λονδίνο τη νύχτα πριν παντρευτεί», τον Πρίγκιπα Γουίλιαμ, όπως μεταδίδει ο Σκάι.

Όταν βράδιασε στο σημείο βρίσκονταν εκατοντάδες πολίτες και παράλληλα ενισχύθηκε η παρουσία της αστυνομίας.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν άνδρες αστυνομικούς να απομακρύνουν βιαίως γυναίκες που συμμετείχαν στην αγρυπνία ειρηνικά, ενώ τέσσερις εξ αυτών προσήχθησαν για διατάραξη της δημόσιας τάξης και παραβίασης των κανόνων του lockdown.

In case no one knows what’s happening in London, a 33 year old woman was kidnapped and murdered by a police officer while walking alone on her way home in Clapham, London. This is how cops are reacting to the women at her vigil. https://t.co/gTgVdP6RvS — Bitchstopher Colombitch (@tradishskinbyrd) March 13, 2021

Η βία την οποία μετήλθαν οι αστυνομικοί έχει προκαλέσει γενικευμένη κατακραυγή και φωνές για την παραίτηση της διοικήτριας της Μητροπολιτικής Αστυνομίας Κρεσίντα Ντικ και της αρμόδιας Υπουργού Εσωτερικών Πρίτι Πατέλ.

Η κα Πατέλ είπε ότι οι εικόνες που κυκλοφόρησαν προκαλούν «αναστάτωση» και ζήτησε «πλήρη αναφορά» από τη Μητροπολιτική Αστυνομία.

Η ένταση ξεκίνησε μετά από αποδοκιμασίες προς στους αστυνομικούς που βρίσκονταν στο σημείο, καθώς η συγκέντρωση έλαβε διαστάσεις διαμαρτυρίας κατά της αποτελεσματικότητας της αστυνομίας και της ασφάλειας των γυναικών στο Ηνωμένο Βασίλειο. 118 γυναίκες τον τελευταίο χρόνο έχουν δολοφονηθεί από άντρες, είτε εντός σπιτιού είτε από επιθέσεις στον δρόμο, μεταδίδει η Deutsche Welle.

Βασικός ύποπτος για την απαγωγή και δολοφονία της 33χρονης Σάρα Έβεραρντ είναι ο 49χρονος εν ενεργεία αστυνομικός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας Γούεϊν Κάζινς, ο οποίος κρατείται και αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του δικαστηρίου την Τρίτη 16 Μαρτίου. Μέχρι αυτή την ώρα πολλοί είναι εκείνοι που αφήνουν λουλούδια και ανάβουν κεριά στο πάρκο της περιοχής που εξαφανίστηκε, με την υπόθεση να ανοίγει μια δημόσια συζήτηση για την ασφάλεια των γυναικών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Την Παρασκευή ταυτοποιήθηκαν τα ανθρώπινα μέλη που είχαν βρεθεί σε δασική έκταση του Κεντ, που επιβεβαιώνουν τη δολοφονία της 33χρονης Σάρα Έβεραρντ.

Ο δήμαρχος Λονδίνου Σαντίκ Καν, στη δικαιοδοσία του οποίου εμπίπτει η αστυνόμευση της βρετανικής πρωτεύουσας, επίσης επέκρινε το χειρισμό της ειρηνικής εκδήλωσης από την αστυνομία, σχολιάζοντας ότι η αντίδραση «δεν ήταν αρμόζουσα ούτε αναλογική». Πρόσθεσε ότι έχει ζητήσει «εξηγήσεις» από την κα Ντικ, η οποία έχει κληθεί από κόμματα της αντιπολίτευσης να αναλογιστεί τη θέση της.

Η οργάνωση Reclaim These Streets που είχε διοργανώσει την αγρυπνία επικρίνει την αστυνομία λέγοντας ότι αν είχε επιτρέψει την εκδήλωση αυτή θα γινόταν με τρόπο που συνάδει με τους κανόνες κοινωνικής απόστασης.

Εκπρόσωπος της Σκότλαντ Γιαρντ υπεραμύνθηκε της αστυνομικής επέμβασης λέγοντας ότι η παρουσία πλήθους κόσμου στο πάρκο παραβίαζε τους όρους του lockdown και έθετε σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

A woman is arrested by Metropolitan Police officers at a vigil in memory of Sarah Everard on Clapham Common, London. Photograph by @jackhillphoto pic.twitter.com/qhp8GFibNr — Alastair Johnstone (@a_lastair) March 13, 2021

Επικριτές της αστυνομικής επέμβασης αντιτείνουν ότι μόλις προ ημερών η αστυνομία στη Σκωτία επέτρεψε την πορεία φιλάθλων της Ρέιντζερς στη Γλασκώβη που πανηγύριζαν την κατάκτηση του τίτλου από την ομάδα τους και επίσης υπενθυμίζουν ότι είχαν επιτραπεί εν μέσω περιορισμών άλλες δημόσιες συγκεντρώσεις, όπως για το κίνημα Black Lives Matter.

Βουλευτές, τόσο της αντιπολίτευσης όσο και των κυβερνώντων Συντηρητικών, σχολιαστές και χιλιάδες πολίτες καταδίκασαν μέσω Twitter και άλλων μέσων κοινωνικής δικτύωσης τις εικόνες με άντρες αστυνομικούς να τραβούν βίαια, να ρίχνουν στο έδαφος και να περνούν χειροπέδες σε γυναίκες που στέκονταν χωρίς αντίσταση. Επισήμαναν ότι οι γυναίκες αυτές διαμαρτύρονταν για τη βία κατά γυναικών με αφορμή τη δολοφονία μιας άλλης γυναίκας από αστυνομικό και ότι οι εικόνες πλήττουν σε τεράστιο βαθμό την εμπιστοσύνη τόσο στην αστυνομία όσο και στην όποια δήλωση πρόθεσης για καλύτερη προστασία την γυναικών και για αλλαγή στην κουλτούρα που καθιστά τις γυναίκες πιο συχνό θύμα επιθέσεων και παρενόχλησης.

Το συμβάν λαμβάνει επιπρόσθετες πολιτικές διαστάσεις, καθώς οι Εργατικοί της αντιπολίτευσης ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι θα καταψηφίσουν τη Δευτέρα το νομοσχέδιο περί αστυνόμευσης που προωθεί η κυβέρνηση. Το κόμμα θεωρεί πως το νομοσχέδιο επιβάλλει δυσανάλογα αυστηρούς ελέγχους στο δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης και στο δικαίωμα διαμαρτυρίας, κάτι που έχουν επισημάνει αρκετοί επικριτές.

London's police chief faces calls to resign after officers forcibly break up a vigil for Sarah Everard, whose death sparked debate about women's safety https://t.co/Rxyst7KtrT pic.twitter.com/HgNhenm5qm — CNN Breaking News (@cnnbrk) March 14, 2021

Η κυβέρνηση αντιτείνει ότι το νομοσχέδιο επιτρέπει την προληπτική λήψη μέτρων ώστε να αποτρέπονται όχι μόνο επεισόδια αλλά και σοβαρή διατάραξη της ομαλής καθημερινότητας την πολιτών. Το νομοσχέδιο θεωρείται απότοκο των προβλημάτων που είχαν προξενήσει στις μετακινήσεις στο Λονδίνο οι διαδηλωτές της ριζοσπαστικής περιβαλλοντικής οργάνωσης Extinction Rebellion.

Εν τω μεταξύ, μία εκ των γυναικών που προσήχθησαν στο Κλάπαμ με τη φωτογραφία της στιγμής της σύλληψής της να κάνει το γύρο του κόσμου καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το απόγευμα της Δευτέρας στην πλατεία απέναντι από το κοινοβούλιο.

Η σορός της Σάρα Έβεραντ εντοπίστηκε σε σακούλα οικοδομής σε δασική περιοχή του Κεντ την Τετάρτη. Ο 48χρονος αστυνομικός Γουέιν Κάζενς που κατηγορείται για την απαγωγή και δολοφονία της έχει κριθεί προφυλακιστέος.

Με πληροφορίες Bloomberg, Deutsche Welle, Σκάι