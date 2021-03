Πλοίο-μαμούθ με κοντέινερ προσάραξε και φράκαρε τη Διώρυγα του Σουέζ

Γιγαντιαίο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων παρασύρθηκε από ριπή ανέμου και προσάραξε μέσα στη Διώρυγα του Σουέζ, κλείνοντας μια από τις πιο πολυσύχναστες θαλάσσιες οδούς στον κόσμο.

Φωτογραφία την οποία τράβηξε αμερικανίδα μηχανικός κοντινού πλοίου και ανήρτησε στο Instagram εικονίζει το MV Ever Given, ταϊβανέζικο φορτηγό μήκους 400 μέτρων και πλάτους 59, ενώ έχει προσαράξει, βρίσκεται κάθετα μέσα στη Διώρυγα κι εμποδίζει οποιαδήποτε διέλευση.

Η Evergreen Marine Corp., στην οποία ανήκει το σκάφος, ανέφερε πως «πιθανόν το πλοίο χτυπήθηκε από ριπή ανέμου» και προσάραξε. Η εταιρεία «συζητά με όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της Αρχής που διαχειρίζεται τη διώρυγα, για να προσφερθεί βοήθεια στο πλοίο το συντομότερο δυνατόν», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg, εξαιτίας του συμβάντος πάνω από 100 πλοία έχουν σχηματίσει τεράστια ουρά καθώς περιμένουν για να περάσουν τη Διώρυγα του Σουέζ.

«Είχαμε ένα περιστατικό προσάραξης», συνόψισε μιλώντας στο Μπλούμπεργκ ο Αλόκ Ρόι, διευθυντής της BSM Hong Kong, που διαχειρίζεται το Ever Given.

LiveSquawk: RT @JDefteriosCNN: #Suez Canal traffic jam -- Evergreen Marine's "Ever Given" stuck in the canal above Port Said. 400m ship seems fully laden. @Samir_Madani @TankerTrackers reporting 10m barrels of Saudi, Russian, US and Omani crude parked. … pic.twitter.com/QJ21KSvOuE