Διαφημιστική εκστρατεία της αμερικανικής κυβέρνησης για να ενθαρρύνει τον εμβολιασμό

Με τίτλο «Μπορούμε να το κάνουμε» ("We can do this"), η εκστρατεία προβάλλεται στην αγγλική και την ισπανική γλώσσα στα τηλεοπτικά δίκτυα γενικού περιεχομένου.