Ινδονησία: Σεισμός 5,9 βαθμών στα ανοιχτά της Ιάβας

Σεισμός μεγέθους 5,9 βαθμών σημειώθηκε σήμερα ανοικτά του νησιού Ιάβα της Ινδονησίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν επτά άνθρωποι, δύο να τραυματιστούν σοβαρά και να προκληθούν ζημιές σε εκατοντάδες κτίρια σε αρκετές πόλεις, σύμφωνα με την υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας BNPB.

Ο σεισμός, που σημειώθηκε στις 2.00 μ.μ. τοπική ώρα (10:00 ώρα Ελλάδας), έγινε αισθητός σε όλη την Ανατολική Ιάβα, όπου κατοικούν 40,7 εκατομμύρια άνθρωποι και σε γειτονικές επαρχίες, μεταξύ των οποίων το νησιωτικό θέρετρο Μπαλί, μετέδωσαν ινδονησιακά ΜΜΕ.

Δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ αδιευκρίνιστος αριθμός ανθρώπων σε αρκετά χωριά μεταφέρθηκαν σε κέντρα εκκένωσης καθώς ορισμένα σπίτια καταστράφηκαν, ανέφερε η BNPB.

Περισσότερα από 300 σπίτια και δεκάδες άλλα κτίρια, μεταξύ των οποίων σχολεία, νοσοκομεία, κυβερνητικά γραφεία και χώροι λατρείας, υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με την υπηρεσία.

Οι αριθμοί μπορεί να αλλάξουν καθώς οι αρχές συγκεντρώνουν περισσότερες πληροφορίες για την έκταση των απωλειών και των ζημιών.

