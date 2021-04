Ιστορική πτήση στον πλανήτη Αρη για το ελικόπτερο Ingenuity της NASA

Το Ingenuity, το ελικόπτερο της NASA, πραγματοποίησε μια σύντομη ιστορική πτήση στον Άρη, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί η αμερικανική υπηρεσία διαστήματος.

«Τα υψομετρικά δεδομένα επιβεβαιώνουν πως το Ingenuity (Εφευρετικότητα) πραγματοποίησε την πρώτη μηχανοκίνητη πτήση σε άλλο πλανήτη», δήλωσε ένας μηχανικός του Εργαστηρίου Αεριώθησης (Jet Propulsion Laboratory) της NASA, μέσα σε χειροκροτήματα και επιφωνήματα χαράς στην αίθουσα ελέγχου.

Ένα σύντομο βίντεο της πτήσης, που τραβήχτηκε από το ρομποτικό ρόβερ Perseverance (Επιμονή), με το οποίο το Ingenuity έφθασε στον κόκκινο πλανήτη πριν αποσπασθεί από αυτό, δόθηκε στη δημοσιότητα μετά την ανακοίνωση.

