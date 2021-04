Γερμανία: Πράσινο φως από το Συνταγματικό Δικαστήριο στο Ταμείο Ανάκαμψης

Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας απέρριψε την προσφυγή κατά του μηχανισμού δημιουργίας κοινού ευρωπαϊκού χρέους με στόχο την παρεμπόδιση της επικύρωσης του ευρωπαϊκού σχεδίου ανάκαμψης.

«Μία συνοπτική εξέταση δεν αναδεικνύει ισχυρή πιθανότητα παραβίασης» του θεμελιώδους νόμου, εξηγεί στην ιστοσελίδα του το Συνταγματικό Δικαστήριο, το οποίο μπλόκαρε στα τέλη του Μαρτίου την διαδικασία της επικύρωσης του ευρωπαϊκού σχεδίου ανάκαμψης από το γερμανικό κοινοβούλιο.

Το Δικαστήριο θα συνεχίσει την εξέταση του θέματος επί της ουσίας, αλλά απορρίπτει το αίτημα επείγουσας διακοπής της διαδικασίας επικύρωσης.

Η καθυστέρηση της εφαρμογής θα υπονόμευε το αντικείμενο της οικονομικής πολιτικής και οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να αποδειχθούν μη αναστρέψιμες με δεδομένο τον επείγοντα χαρακτήρα της ανάκαμψης απέναντι στην πανδημία της Covid-19, σύμφωνα με την απόφαση.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξέφρασε με ένα tweet την ικανοποίησή της για την απόφαση του γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου, η οποία αναμενόταν με ανησυχία από τις Βρυξέλλες.

Το σχέδιο ανάκαμψης «θα ανοίξει τον δρόμο σε μια πράσινη, ψηφιακή και πιο ισχυρή Ευρωπαϊκή Ενωση», έγραψε η πρόεδρος της Επιτροπής.

I welcome today’s decision by the German Constitutional Court.



The EU stays on track with its economic recovery, following this unprecedented pandemic. #NextGenerationEU will pave the way for a green, digital and more resilient European Union.#StrongerTogether