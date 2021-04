Βρετανία: «Βγάζει» τα μάτια του Τζόνσον το πρώην δεξί χέρι του

Η βρετανική αντιπολίτευση ζήτησε να διεξαχθεί ανεξάρτητη έρευνα «εις βάθος» για τον τρόπο με τον οποίο ο συντηρητικός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δαπάνησε χρήματα των φορολογουμένων, μετά τις κατηγορίες σε βάρος του για τη χρηματοδότηση της ανακαίνισης του διαμερίσματός του.

Ο Ντόμινικ Κάμινγκς, το πρώην «δεξί χέρι» του Τζόνσον, αμφισβήτησε την ακεραιότητα του πρωθυπουργού με μια «εκρηκτική» ανάρτηση στο μπλογκ του. Σε αυτό το κείμενο, που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή, γράφει ότι ο πρωθυπουργός ήθελε να χρηματοδοτήσει τις εργασίες στο σπίτι του μέσω ιδιωτών δωρητών.

Υπουργός της κυβέρνησης διαβεβαίωσε ότι ο Τζόνσον ανέλαβε το κόστος της ανακαίνισης «από την τσέπη του», αλλά δεν έδωσε σαφή απάντηση εάν αποπλήρωσε κάποιον από αυτούς τους δωρητές.

«Δεν γνωρίζουμε την αλήθεια σε αυτήν τη διαμάχη μεταξύ δύο πολύ ισχυρών προσώπων, οι οποίοι ενδιαφέρονται περισσότερο για το ποιος λέει ψέματα παρά για την ουσία του προβλήματος» εκτίμησε, μιλώντας στο Sky News, η βουλεύτρια των Εργατικών Τζες Φίλιπς. «Επομένως, αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια πραγματικά ανεξάρτητη έρευνα» πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι το Εργατικό Κόμμα θα καταθέσει επερώτηση στο Κοινοβούλιο την επόμενη εβδομάδα.

Η έρευνα θα πρέπει να εξετάσει «αν χορηγήθηκαν συμβόλαια μέσω SMS, αν δόθηκαν μειώσεις φόρων μέσω SMS ή αν ο πρωθυπουργός χρησιμοποιεί τους φίλους του για να βρει χρήματα για να επισκευάσει το διαμέρισμά του», πρόσθεσε, αναφερόμενη στις ανταλλαγές μηνυμάτων μεταξύ του Τζόνσον και του βιομήχανου Τζέιμς Ντάισον.

