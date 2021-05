Φον ντερ Λάιεν: Χρειάζεται ισχυρή απάντηση απέναντι στο καθεστώς Λουκασένκο

Την ανάγκη να υπάρξει «ισχυρή απάντηση στην «απολύτως απαράδεκτη» αεροπειρατεία της πτήσης της Ryanair από τις αρχές της Λευκορωσίας, υπογράμμισε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προσερχόμενη στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είπε ότι σήμερα η Σύνοδος θα εστιάσει στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και ακόμα περισσότερο στο θέμα της Λευκορωσίας. Χαρακτήρισε «εξοργιστική» τη συμπεριφορά του Μινσκ και τόνισε ότι ο Πρόεδρος Αλεξάντρ Λουκασένκο πρέπει να καταλάβει ότι θα υπάρξουν «σοβαρές συνέπειες».

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι υπάρχουν στο τραπέζι διάφορες επιλογές για κυρώσεις κατά της Λευκορωσίας, τόσο κατά προσώπων που έχουν εμπλακεί με την αεροπειρατεία, αλλά και κατά επιχειρήσεων και οικονομικών οντοτήτων που χρηματοδοτούν το καθεστώς Λουκασένκο.

Παράλληλα, η Πρόεδρος της Επιτροπής τόνισε ότι εξετάζονται κυρώσεις κατά του αεροπορικού τομέα της Λευκορωσίας.

We have a 3 billion euro economic and investment package ready to go for Belarus, when it becomes democratic. pic.twitter.com/704CAyX8tZ