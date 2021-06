Ο Ελον Μασκ τουίταρε ξανά, αυτή τη φορά για μέτοχο του «Baby Shark»

Αλμα κάνουν οι μετοχές της Samsung Publishing, σημαντικού μετόχου στην εταιρεία παραγωγής του «Baby Shark», μετά από ένα tweet του διευθύνοντος συμβούλου της Tesla, Ελον Μασκ, για το viral παιδικό τραγούδι.

Υπενθυμίζεται ότι το «Baby Shark» είναι το πιο δημοφιλές βίντεο όλων των εποχών. Εκανε πρεμιέρα στο YouTube πριν από 5 χρόνια κι έχει ξεπεράσει τα 8,5 δισ. προβολές!

Οπως μεταδίδει το CNBC, οι μετοχές της Samsung Publishing στη Νότια Κορέα σημείωσαν άνοδο πάνω από 10% κάποια στιγμή κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης, ενώ έκλεισαν με κέρδη 6,29%. Η εταιρεία δεν έχει καμία σχέση με τη Samsung, αν και μοιράζονται το ίδιο όνομα.

Η άνοδος ήρθε μετά το tweet του Μασκ στο οποίο έλεγε: «Το Baby Shark συντρίβει τα πάντα!», προσθέτοντας ότι έχει πάρα πολλές προβολές.

Baby Shark crushes all! More views than humans. https://t.co/48Ol3ZzhjP