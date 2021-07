Το 41% των εργαζομένων σκέφτονται να αφήσουν τη δουλειά τους

Σκέφτεσαι να αφήσεις την δουλειά σου; Όχι μόνο εσύ… Το 41% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού φλερτάρει με την παραίτηση, σύμφωνα με έρευνα της Microsoft με τίτλο The Next Great Disruption Is Hybrid Work - Are We Ready? (Η επόμενη μεγάλη διαταραχή είναι η υβριδική εργασία - Είμαστε έτοιμοι;).

Στο ίδιο πλαίσιο, μια έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία διαπίστωσε ότι το 38% των εργαζομένων σχεδίαζαν να εγκαταλείψουν τη δουλειά τους τους επόμενους έξι μήνες με ένα χρόνο, ενώ σύμφωνα με άλλη έρευνα στις ΗΠΑ, το 42% των εργαζομένων θα παραιτούνταν εάν η εταιρεία τους δεν προσέφερε επιλογές τηλεργασίας μακροπρόθεσμα.

Νέες τάσεις στην εργασία

Με βάση έρευνες σε περισσότερους από 30.000 εργαζόμενους σε 31 χώρες, η έκθεση της Microsoft συγκέντρωσε τρισεκατομμύρια δεδομένα από εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των Teams, Outlook και Office 365, για να μετρήσει τα επίπεδα παραγωγικότητας και δραστηριότητας.

Eπτά μεγάλες τάσεις επισημάνθηκαν, οι οποίες δείχνουν ότι ο κόσμος της εργασίας έχει αναδιαμορφωθεί βαθιά από την πανδημία:

1. Η ευέλικτη εργασία ήρθε για να μείνει

2. Οι ηγέτες δεν έχουν επαφή με τους υπαλλήλους και χρειάζονται μια κλήση αφύπνισης

3. Πίσω από την υψηλή παραγωγικότητα βρίσκεται ένα εξαντλημένο εργατικό δυναμικό

4. Η Gen Z (η γενιά των ατόμων 18-25 ετών) βρίσκεται σε κίνδυνο και θα χρειαστεί να ενεργοποιηθεί ξανά

5. Τα συρρικνούμενα δίκτυα θέτουν σε κίνδυνο την καινοτομία

6. Η αυθεντικότητα θα δώσει ώθηση στην παραγωγικότητα και την ευημερία

7. Το ταλέντο βρίσκεται παντού σε έναν υβριδικό κόσμο

Οι ομάδες είναι πιο σιωπηλές σε έναν ψηφιακό εργασιακό κόσμο

«Όταν χάνεις τις επαφές σου, σταματάς να καινοτομείς. Είναι πιο δύσκολο να γεννηθούν νέες ιδέες και η ομαδική σκέψη γίνεται μια δύσκολη πιθανότητα», σχολιάζει η Nancy Baym, ανώτερη κύρια ερευνήτρια της Microsoft.

Ενώ η έκθεση υπογραμμίζει τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από αυξημένα ευέλικτα και απομακρυσμένα πρότυπα εργασίας, προειδοποιεί ότι ορισμένα άτομα αντιμετωπίζουν ψηφιακή εξάντληση και ότι η απομακρυσμένη εργασία περιχαρακώνει τη σκέψη.

Με τη μετάβαση στην τηλεργασία, χάθηκε μεγάλο μέρος της αυθόρμητης ανταλλαγής ιδεών που μπορεί να πραγματοποιηθεί σε έναν χώρο εργασίας. Στη θέση του είναι προγραμματισμένες κλήσεις, τακτικά catch-ups και εικονικά hangout. Η απώλεια της προσωπικής αλληλεπίδρασης σημαίνει ότι τα μεμονωμένα μέλη της ομάδας είναι πιο πιθανό να αλληλεπιδράσουν μόνο με τους κοντινότερους συναδέλφους τους.



«Χωρίς συνομιλίες στον διάδρομο, τυχαίες συναντήσεις και κουβεντούλα σε διαλείμματα για καφέ, είναι δύσκολο να αισθάνεσαι συνδεδεμένος ακόμη και με την άμεση ομάδα σου, πόσο μάλλον να δημιουργείς ουσιαστικές συνδέσεις με όλη την εταιρεία», αναφέρει η Hannah McConnaughey, Διευθύντρια Προώθησης Προϊόντων της Microsoft.

Burnout ή Παραίτηση

Ένας στους πέντε ερωτηθέντες στην παγκόσμια έρευνα αναφέρει ότι ο εργοδότης του δεν ενδιαφέρεται για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Το 54% αισθάνονται ότι έχουν υπερβολικό φόρτο εργασίας.

Το 39% αισθάνονται εξουθενωμένοι. Και τρισεκατομμύρια δεδομένα παραγωγικότητας από το Microsoft 365 ποσοτικοποιούν την ακριβή ψηφιακή εξάντληση των εργαζομένων.

Η ψηφιακή ένταση των εργασιακών ημερών έχει αυξηθεί σημαντικά, με τον μέσο αριθμό συναντήσεων και συνομιλιών να αυξάνεται σταθερά από πέρυσι. Συγκεκριμένα, συγκρίνοντας τις τάσεις συνεργασίας στο Microsoft 365 μεταξύ Φεβρουαρίου 2020 και Φεβρουαρίου 2021:

Ο χρόνος που αφιερώνεται στις συσκέψεις του Microsoft Teams έχει υπερδιπλασιαστεί (2,5 φορές) παγκοσμίως και, εκτός από μια βουτιά στις διακοπές του Δεκεμβρίου, συνεχίζει να αυξάνεται.

Η μέση συνάντηση έχει αυξηθεί κατά 10 λεπτά, από 35 σε 45 λεπτά.

Ο μέσος χρήστης του Teams στέλνει 45% περισσότερα μηνύματα την εβδομάδα και σημειώνονται 42% περισσότερες συνομιλίες ανά άτομο εκτός ωραρίου εργασίας, ενώ οι συζητήσεις την εβδομάδα εξακολουθούν να αυξάνονται.

Ο αριθμός των email που παραδόθηκαν σε εμπορικούς και εκπαιδευτικούς πελάτες τον Φεβρουάριο του 2021, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, αυξήθηκε κατά 40,6 δισεκατομμύρια.

Καταγράφηκε επίσης αύξηση 66% στον αριθμό των ατόμων που εργάζονται σε έγγραφα.

Οι ηγέτες έχουν χάσει την επαφή με τους εργαζόμενους

Ενώ πολλοί εργαζόμενοι λένε ότι δυσκολεύονται πάρα πολύ (Gen Z: 60%, νέοι εργαζόμενοι: 64%) και το 54% του γενικού εργατικού δυναμικού αισθάνεται υπερφορτωμένο, οι ηγέτες των επιχειρήσεων δηλώνουν πως έχουν πολύ καλύτερη εμπειρία. Περίπου το 61% αναφέρουν ότι «ευημερούν», κάτι που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τους υπαλλήλους που βρίσκονται πιο κάτω από τη διοίκηση.

Και οι εργαζόμενοι αισθάνονται αυτή την αποσύνδεση. Το 37% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού θεωρεί ότι τους ζητούνται υπερβολικά πολλά σε μια εποχή όπως αυτή.

«Αυτές οι απρόσμενες συναντήσεις στο γραφείο βοηθούν τους ηγέτες να παραμένουν ειλικρινείς», δηλώνει ο Jared Spataro, αντιπρόεδρος της Microsoft 365. «Με την απομακρυσμένη εργασία, υπάρχουν λιγότερες πιθανότητες να ρωτήσει κανείς τους υπαλλήλους, “Για πες, πώς είσαι;” και, στη συνέχεια, να λάβει σημαντικές ενδείξεις καθώς απαντούν. Αλλά τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα: οι άνθρωποί μας ζορίζονται πολύ. Και πρέπει να βρούμε νέους τρόπους για να τους βοηθήσουμε».

Ωστόσο οι ίδιοι οι εργαζόμενοι αναζήτησαν στήριξη ο ένας στον άλλον με νέους τρόπους για να αντέξουν τον τελευταίο χρόνο. 1 στους 6 (17%) έκλαψε μαζί με έναν συνάδελφο, ειδικά όσοι εργάζονταν στην υγειονομική περίθαλψη (23%), τα ταξίδια και τον τουρισμό (21%) και την εκπαίδευση (20%).

Πηγές: World Economic Forum, Microsoft, EΡΤ