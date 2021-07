Αϊτή: Δολοφονήθηκε ο πρόεδρος της χώρας μέσα στο σπίτι του

Ο Πρόεδρος της Αϊτής Jovenel Moise δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στην ιδιωτική του κατοικία, επιβεβαίωσε την Τετάρτη ο πρωθυπουργός της χώρας Claude Joseph.

Ο Joseph είπε ότι ο Moise πυροβολήθηκε από έναν άγνωστο ένοπλο. Η σύζυγός του Martine Marie Etienne Joseph τραυματίστηκε επίσης στην επίθεση. Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι θα υπηρετήσει ως αρχηγός κράτους προς το παρόν.

Ο Moise ανέλαβε καθήκοντα τον Φεβρουάριο του 2017. Από το 2018, η κυβέρνησή του αντιμετωπίζει δημόσιες διαμαρτυρίες για την αύξηση των τιμών των καυσίμων που οδήγησαν σε πολιτική κρίση στη χώρα και σε φωνές για παραίτησή του.

#Haiti President Jovenel Moïse is said to have been attacked in his residence by a commando. He’s dead.

Video circulating on WhatsApp. pic.twitter.com/VJ8HJZSii8