Οι πιο δυνατές βροχές της χιλιετίας στην Κίνα

«Εξαιρετικά σοβαρές» πλημμύρες, όπως παραδέχθηκε και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ: Η Κίνα είναι αντιμέτωπη με καταρρακτώδεις βροχές από τις οποίες έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 25 άνθρωποι, οι περισσότεροι στο μετρό μιας μεγάλης πόλης στα κεντρικά.

Σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε το πρακτορείο Xinhua, επιβάτες σε συρμό του μετρό στην πόλη Τσεντσόου βρίσκονταν εγκλωβισμένοι σε ένα βαγόνι την ώρα που η στάθμη του νερού ανέβαινε. Έξω από το παράθυρο το νερό έρρεε στις ράγες του μετρό.

Πολλοί από τους εγκλωβισμένους απηύθυναν εκκλήσεις για βοήθεια σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με screenshots που αναρτήθηκαν και με την ανακοίνωση της πυροσβεστικής της επαρχίας Χενάν, πρωτεύουσα της οποίας είναι η Τσεντσόου, μια πόλη 10 εκατομμυρίων κατοίκων.

Breaking: Major flooding is occurring due to heavy rain in Zhengzhou, China. The city recorded the highest single-day rainfall on record. pic.twitter.com/hiEAWjYd78