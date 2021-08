Γαλλία: Βίντεο Μακρόν σε Instagram και Tik Tok για τα εμβόλια

Επιλέγοντας τη λειτουργία σέλφι στα βίντεο που τραβάει και φορώντας ένα μπλουζάκι, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν πρότεινε σήμερα στους Γάλλους στο Instagram και το Tik Tok να απαντήσει απευθείας σε όλα τα ερωτήματά τους σχετικά με τον εμβολιασμό, προκειμένου να τοποθετηθεί απέναντι στις «ψευδείς πληροφορίες», στον απόηχο των πρόσφατων διαδηλώσεων κατά του υγειονομικού πάσου.

Ηλιοκαμένος και φορώντας ένα μαύρο t-shirt, ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους, που βρίσκεται σε διακοπές στο φρούριο του Μπρεγκανσόν (νότια), ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτό το σύντομο βίντεο, διάρκειας ενός λεπτού, το οποίο τραβάει ο ίδιος, έχοντας μονάχα ως φόντο τη σημαία της Γαλλίας.

Στο βίντεο επαναλαμβάνει πως ο εμβολιασμός είναι «το μόνο όπλο» μπροστά στο τέταρτο κύμα της Covid-19, με «λίγο παραπάνω από 42 εκατομμύρια Γαλλίδες και Γάλλους να έχουν λάβει μια δόση εμβολίου» και «λίγους περισσότερους από 35 εκατομμύρια» να έχουν «λάβει τις δύο δόσεις και οι οποίοι είναι πλήρως εμβολιασμένοι».

«Γνωρίζω, εντούτοις, πως πολλοί από εσάς διερωτώνται ακόμα, φοβούνται, πολλοί ακούν ψευδείς πληροφορίες, ψευδείς φήμες, ο,τιδήποτε, πρέπει να το λέμε, επομένως αποφάσισα να απαντήσω απευθείας στα ερωτήματά σας. Ελάτε, θέστε τα μου και θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν πιο άμεσος και πιο σαφής», λέει ο Εμανουέλ Μακρόν.

