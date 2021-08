Βρετανία: Aναφορές για θύματα μετά από πυροβολισμούς στο Πλίμουθ

«Σοβαρό» χαρακτηρίζεται από τα βρετανικά Μέσα ενημέρωσης το συμβάν με πυροβολισμούς που σημειώθηκε στο Πλίμουθ. Υπάρχουν πολλά θύματα, μετέδωσε το δίκτυο SKY NEWS, χωρίς να αναφέρει ακριβή αριθμό.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτόπτες μάρτυρες άκουσαν «δυνατούς κρότους» και «πυροβολισμούς».

Βουλευτής της περιοχής Luke Pollard, έγραψε στο Twitter: «Πραγματικά ανησυχητικά νέα έρχονται από το Keyham. Σας παρακαλώ μείνετε όλοι ασφαλείς, μείνετε σπίτι και ακολουθήστε τις οδηγίες της αστυνομίας».

Σε δεύτερη ανάρτησή του, μάλιστα, αναφέρει: «Ενημέρωση: Περιμένουμε επιβεβαίωση για τον αριθμό των θυμάτων αλλά αυτή δείχνει να είναι μια πολύ σκοτεινή μέρα για την πόλη και την κοινότητά μας», ζητώντας μάλιστα από τους πολίτες να μην αναρτούν φωτογραφίες ή βίντεο των «θυμάτων» όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.

Να σημειωθεί πως υπάρχουν ήδη πολλά βίντεο που αναρτώνται στο Twitter και δείχνουν εικόνες από τουλάχιστον έναν νεκρό, ωστόσο τίποτα δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

#BREAKING

❗More footage from Plymouth as police arrive on the scene to what appears to be a dead body lying on the pavement 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿. #England #Plymouth



- Tommy Robinson News pic.twitter.com/CMM8HV5qAq