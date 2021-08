Πολλοί νεκροί, τεράστιες καταστροφές από τα 7,2 Ρίχτερ στην Αϊτή

Ο πρωθυπουργός της Αϊτής, Ariel Henry, με ανάρτησή του στο Twitter έκανε λόγο για «πολλούς» θανάτους και τεράστιες καταστροφές στις περιοχές Grand’Anse, Nippes και στις νότιες περιοχές της χώρας, από τον σεισμό μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που ταρακούνησε πριν από λίγη ώρα τη δυτική Αϊτή, όπως μεταδίδει το Reuters.

Σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής προστασίας της χώρας, μέχρι στιγμής οι νεκροί ανέρχονται σε 29. Από τον συνολικό αυτό αριθμό, 17 νεκροί καταγράφηκαν στην περιφέρεια Γκραντ Ανς, 9 στην πόλη Κάυ και 3 στην περιφέρεια Νιπ, όπου βρίσκεται το επίκεντρο του σεισμού, στη νοτιοδυτική πλευρά του νησιού.

Ο πρωθυπουργός κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για έναν μήνα.

Σύμφωνα με το USGS, ο σεισμός σημειώθηκε 8 χλμ από την πόλη Petit Trou de Nippes, με εστιακό βάθος 10 χλμ. Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο ανέφερε πως ο σεισμός ήταν 7,6 Ρίχτερ.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στο σύνολο της χώρας και υλικές ζημιές έχουν ήδη καταγραφεί στις πόλεις Ζέρεμι και Κάυ, σύμφωνα με τις φωτογραφίες αυτοπτών μαρτύρων στη νοτιοδυτική χερσόνησο της νήσου.

Ο ισχυρός σεισμός έχει προκαλέσει τον θάνατο ανθρώπων, ανέφερε νωρίτερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διευθυντής της πολιτικής προστασίας της χώρας Ζερί Σαντλέρ. «Υπάρχουν νεκροί, το επιβεβαιώνω, όμως δεν έχω ακόμη τον ακριβή απολογισμό», επιβεβαίωσε ο αξιωματούχος, διευκρινίζοντας πως ο πρωθυπουργός Αριέλ Ανρί μεταβαίνει προς το εθνικό κέντρο επιχειρήσεων στο Πορτ-ο Πρενς.

Earthquake in Haiti 🇭🇹 People in Haiti need so much help right now pic.twitter.com/xlGBEYJsRv

First images out of #Haiti after a devastating magnitude 7.2 earthquake struck the region this morning.

No tsunami threat for the United States East Coast, Gulf Coast or Caribbean Sea at this time. #earthquake @CBS12 https://t.co/CG1eYSbSrx