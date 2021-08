Bourla (Pfizer): Πιθανές οι μεταλλάξεις που θα αντιστέκονται στα εμβόλια

Ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Albert Bourla, δήλωσε την Τρίτη ότι η εταιρεία πιστεύει ότι μια παραλλαγή ανθεκτική στα εμβόλια κατά της Covid-19 θα εμφανιστεί πιθανότατα μια μέρα, αν και διαθέτει ένα σύστημα, με το οποίο προσαρμόζει το εμβόλιο στα δεδομένα μιας νέας μετάλλαξης του ιού, μέσα σε τρεις μήνες.

«Κάθε φορά που εμφανίζεται μία μετάλλαξη στον κόσμο, οι επιστήμονές μας την εξετάζουν», είπε ο Bourla στην εκπομπή «America’s Newsroom» του Fox News.

«Ερευνούν για να διαπιστώσουν εάν αυτή η παραλλαγή μπορεί να ξεφύγει από την προστασία του εμβολίου μας. Δεν έχουμε εντοπίσει ακόμη καμία, αλλά πιστεύουμε ότι είναι πιθανό κάποια μέρα να εμφανιστεί μία».

Pfizer CEO Dr. Albert Bourla says that a vaccine-resistant COVID variant will “likely” emerge. pic.twitter.com/TQhITNY0FM