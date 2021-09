Κλινικές δοκιμές φάσης 2/3 σε θεραπεία κατά της Covid-19 ξεκίνησε η Pfizer

Δοκιμές φαρμάκου κατά της Covid-19 που χορηγείται από το στόμα ξεκίνησε η Pfizer. Οι κλινικές δοκιμές είναι σε μεσαίο προς τελευταίο στάδιο (φάση 2/3) και γίνονται σε ενήλικες που έχουν συμπτώματα αλλά δεν έχουν νοσηλευτεί.

Η εταιρεία και ανταγωνιστές της, όπως η Merck & Co Inc και η Roche Holding AG βρίσκονται σε αγώνα δρόμου ώστε να αναπτύξουν το πρώτο χάπι κατά του κορωνοϊού που θα χορηγείται στα πρώτα στάδια της ασθένειας.

Στις κλινικές δοκιμές της Pfizer μετέχουν 1.140. Η θεραπεία με την ονομασία PF-07321332 δίνεται σε συνδυασμό με μικρή δόση ritonavir, το οποίο χρησιμοποιείται με άλλα αντι-ιικά. Είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να μπλοκάρει τη δράση ενός κρίσιμου ενζύμου που χρειάζεται ο κορωνοϊός για να αναπαραχθεί.

Εως σήμερα, το remdesivir της Gilead Sciences, που χορηγείται ενδοφλέβια, είναι το μόνο εγκεκριμένο φάρμακο για χρήση κατά της Covid-19 στις ΗΠΑ.

Η Merck με τον εταίρο της, την Ridgeback Biotherapeutics, δοκιμάζει το molnupiravir σε κλινικές έρευνες τελευταίου σταδίου για να δει αν μειώνει τον κίνδυνος νοσηλείας ή θανάτου.

Η Pfizer έχει δηλώσει ήδη από τον Ιούλιο ότι αν η δοκιμή της PF-07321332 είναι επιτυχημένη θα υποβάλει στοιχεία ώστε να πάρει έγκριση για επείγουσα χρήση το τέταρτο τρίμηνο.





Success against #COVID19 will likely require both vaccines & treatments. We’re pleased to share we’ve started a Phase 2/3 study of our oral antiviral candidate—specifically designed to combat SARS-CoV-2—in non-hospitalized, low-risk adults: https://t.co/su5VtfbWPX