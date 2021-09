Πολεμικό σκηνικό στην ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Μαυροβουνίου

Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς εξέφρασε την ικανοποίηση του που πραγματοποιήθηκε η ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Μαυροβουνίου και Παραθαλασσίας Ιωαννίκιου στην πόλη Τσέτινιε παρά τις αντιδράσεις πολιτών που δεν αποδέχονται την δικαιοδοσία της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Ο Βούτσιτς συνεχάρη την κυβέρνηση του Μαυροβουνίου που κατάφερε να δημιουργήσει ασφαλείς συνθήκες για την πραγματοποίηση της τελετής ενθρόνισης και κατήγγειλε τα κόμματα της αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα το Σοσιαλιστικό Δημοκρατικό Κόμμα του νυν προέδρου της Δημοκρατίας Μίλο Τζουκάνοβιτς ότι προκάλεσαν τα επεισόδια.

Η ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Μαυροβουνίου πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στην Μονή της Υπεραγίας Θεοτόκου στην πόλη Τσέτινιε από τον Πατριάρχη των Σέρβων Πορφύριο. Από χθες στην πόλη επικρατούσε ένταση και υπήρξαν συμπλοκές αστυνομίας και διαδηλωτών που προσπάθησαν να αποτρέψουν την πραγματοποίηση της τελετής ενθρόνισης.

Οι διαδηλωτές απέκλεισαν με οδοφράγματα την πόλη Τσέτινιε για να μην μπορέσουν οι ιεράρχες της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας να προσεγγίσουν οδικώς την Μονή. Καθ' όλη την διάρκεια της νύχτας, όπως και σήμερα το πρωί, ακούγονταν συνεχώς πυροβολισμοί ενώ ομάδες διαδηλωτών, προσπαθώντας να εισβάλουν στην Μονή, συγκρούστηκαν με την αστυνομία.

Ο πατριάρχης της Σερβική Εκκλησίας Πορφύριος και ο νέο-ενθρονισμένος Μητροπολίτης έφτασαν σήμερα το πρωί στην Μονή με στρατιωτικό ελικόπτερο και υπό την προστασία των ειδικών δυνάμεων και έτσι η τελετή ενθρόνισης πραγματοποιήθηκε κανονικά.

Το εκκλησιαστικό ζήτημα διχάζει την κοινωνία του Μαυροβουνίου από την ίδρυση της Γιουγκοσλαβίας μετά τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο. Από το 1920, που καταργήθηκε με βασιλικό διάταγμα του Αλεξάνταρ Καραγιώργιεβιτς η αυτονομία της Ορθόδοξης Εκκλησίας του Μαυροβουνίου και προσαρτήθηκε στην Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία, υπήρξαν συνεχώς διενέξεις.

Violence has already begun in Montenegro where ant Church activists led by the Prime Minister are threatening to stop the enthronement of the new Metropolitan. Pray for the Church in #Montenegro pic.twitter.com/1N1nN266ZO