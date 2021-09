Προειδοποίηση από φον ντερ Λάιεν για μια πανδημία των ανεμβολίαστων

Ο ρυθμός του εμβολιασμού κατά της Covid-19 πρέπει να επιταχυνθεί σε όλο τον πλανήτη για να αποφευχθεί «μια πανδημία των ανεμβολίαστων», δήλωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της ΕΕ.

Η δεύτερη τέτοια ομιλία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αφότου ανέλαβε την προεδρία της Κομισιόν πραγματοποιείται έπειτα από δύο χρόνια τα οποία έθεσαν σε δοκιμασία τις αντοχές της ένωσης με την πανδημία της Covid-19, μια απότομη οικονομική πτώση και τις εντάσεις εξαιτίας του Brexit. «Ας βεβαιωθούμε ότι δεν θα μετατραπεί σε πανδημία των ανεμβολίαστων», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν απευθυνόμενη στην ολομέλεια των ευρωβουλευτών στο Στρασβούργο.

Our most urgent priority is to speed up global vaccination.



We have already committed to share 250 million doses.



We will add a new donation of another 200 million doses to low-income countries until the middle of next year.#SOTEU pic.twitter.com/bS1I0DFnVm