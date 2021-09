Ενεση $14 δισ. από την Κίνα στη σκιά του σοκ της Evergrande

Ενίσχυσε τις ενέσεις ρευστότητας στο χρηματοπιστωτικό της σύστημα η Κίνα, σε μία ένδειξη ότι οι Αρχές θέλουν να ηρεμήσουν τις αγορές, που ανησυχούν για τις ανάγκες χρηματοδότησης και την κρίση χρέους της China Evergrande Group.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η κεντρική τράπεζα της χώρας εισήγαγε κεφάλαια 90 δισ. γουάν (14 δισ. δολάρια) μέσω συμφωνιών επαναγοράς 7 ημερών και 14 ημερών, που ήταν και το μεγαλύτερο από τον Φεβρουάριο.

Σήμερα ήταν η πρώτη φορά αυτόν τον μήνα που οι Αρχές διοχέτευσαν πάνω από 10 δισ. γουάν ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα, σε μία μόνο μέρα.

Η κίνηση έρχεται καθώς η κρίση που αντιμετωπίζει η Evergrande προκαλεί ανησυχία για την υγεία της αγοράς ακινήτων της χώρας. Το άγχος αυξάνεται και λόγω της εποχικής ανόδου της ζήτησης για μετρητά, την ώρα που οι τράπεζες γίνονται λιγότερο πρόθυμες να δανείσουν προς το τέλος του τριμήνου, καθώς προετοιμάζονται για κανονιστικούς ελέγχους. Η ρευστότητα τείνει επίσης να μειώνεται αυτή την περίοδο της χρονιάς, ενόψει διακοπών μιας εβδομάδας στις αρχές Οκτωβρίου.

China's central bank injected liquidity into the banking system as the credit contagion worsens. pic.twitter.com/8PhhU3SJ1l