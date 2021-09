Πώς μπορεί να μετατραπεί η Covid-19 σε... γριπούλα

Η Covid-19 μπορεί να γίνει μια συνήθης ασθένεια, όπως το κρυολόγημα ή η γρίπη μια μέρα, λένε ιολόγοι και επιδημιολόγοι. Για να φτάσουμε όμως εκεί θα χρειαστούν πολλά και η μετάλλαξη Δέλτα, η οποία γεμίζει τα νοσοκομεία ανά τον κόσμο δείχνει πόσο απαιτητικό είναι το μονοπάτι που πρέπει να διανύσουμε.

Πάνω από 20 μήνες μετά την έναρξη της πανδημίας πολλοί άνθρωποι ανά τον κόσμο καλούνται να αλλάξουν τον τρόπο που σκέπτονται για την ασθένεια την οποία υγειονομικές αρχές ανά τον κόσμο πίστευαν ότι θα κατατροπώσουν. Μια τρομερή έκτακτη συνθήκη γίνεται ένα μακρύ εξαντλητικό ταξίδι, σημειώνει η Wall Street Journal.

Η υπερμεταδοτική μετάλλαξη Δέλτα έκανε πρακτικά αδύνατο το να ξεφορτωθούμε τον ιό. Αύξησε τα κρούσματα σε όλο τον κόσμο, ακόμα και σε χώρες όπως η Αυστραλία που είχαν καταφέρει εν πολλοίς να κρατήσουν την πανδημία εκτός των συνόρων τους.

Ενας από τους πιο μεταδοτικούς ιούς που προκαλούν παθογένειες, ο SARS-CoV-2 που προκαλεί την Covid-19, εστιάζει τώρα στους ανθρώπους που δεν έχουν εμβολιαστεί, οδηγώντας νοσηλείες και θανάτους σε κάποιες περιοχές των ΗΠΑ σε επίπεδα ρεκόρ. Ενώ η πανδημία υποχωρεί σε κάποιες χώρες, σε άλλες αυξάνει. Η Δέλτα οδηγεί τον κόσμο προς μια ανοσία απέναντι στον κορωνοϊό με βαρύ κόστος.

Με κάθε νέα μόλυνση αυξάνει ο κίνδυνος μιας μετάλλαξης που θα μεταδίδεται ακόμα πιο γρήγορα, θα προκαλεί νόσηση με ακόμα μεγαλύτερη ένταση ή θα αποφεύγει τα εμβόλια. «Αυτός ο ιός δεν θα μας αφήσει ποτέ», δηλώνει η Catherine O’Neal, επικεφαλής στο νοσοκομείο Lake Regional Medical Center in Baton Rouge.

Οι επιστήμονες προσπαθούν να καταλάβουν αν ο SARS-CoV-2 θα εξελιχθεί με μια πιο θανατηφόρα ή πιο μεταδοτική μετάλλαξη, και πως μπορεί να τελειώσει η πανδημία. Το καλύτερο σενάριό τους δεν φτάνει στην εκρίζωση. Αντίθετα, πολλοί πιστεύουν ότι η Covid-19 θα γίνει μια συνηθισμένη ασθένεια, όπως το κρύωμα ή η γρίπη, αντί για πηγή μαζικών νοσηλειών και θανάτων.

Αυτό θα την μετέτρεπε σε απλά μια ακόμα ασθένεια που πρέπει να θεραπεύσουν οι γιατροί, μια από τις πολλές πιθανές πηγές βήχα ή πυρετού. Θα μπορούσε επίσης να γίνει άλλη μια ασθένεια για την οποία πιθανώς οι άνθρωποι θα έπρεπε να λαμβάνουν τακτικά ανοσία. Το πότε ή ακόμα και το εάν η Covid-19 θα πέσει σε αυτό το στάτους εξαρτάται από το πόσοι ακόμα άνθρωποι θα εμβολιαστούν σύντομα, είπε ο Adolfo Garcia-Sastre, διευθυντής του Ινστιτούτου για την Παγκόσμια Υγεία και της Αναδυόμενες Παθογένειες στο Icahn School of Medicine.

Για να γίνει ήπια η Covid-19 οι περισσότεροι άνθρωποι θα χρειαστούν κάποια ανοσία, η οποία μελέτες έχουν δείξει ότι μειώνει την σοβαρότητα της ασθένειας. Οι μολύνσεις προσφέρουν κάποια ανοσία, αλλά έχουν τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης, θανάτου και περαιτέρω διασποράς του ιού, σε σχέση με τα εμβόλια. Οι άνθρωποι θα μπορούσαν να γίνουν ευάλωτοι στον SARS-CoV-2 αν η ανοσία μειωθεί ή είναι αδύναμη ή σε περίπτωση μετάλλαξης. «Οσο περισσότεροι άνθρωποι εμβολιάζονται, τόσο λιγότερα προβλήματα θα υπάρχουν», δήλωσε ο Dr. Garcia-Sastre.

Οι εμβολιασμοί αποδείχτηκαν επιτυχημένοι στο να περιορίσουν εισαγωγές σε νοσοκομεία και θανάτους. Το CDC ανακοίνωσε ότι οι ανεμβολίαστοι είναι 10 φορές πιο πιθανό να νοσηλευτούν και 11 φορές πιο πιθανό να πεθάνουν σε σχέση με τους εμβολιασμένους.

Μια μελλοντική Covid-19 μπορεί να είναι λιγότερο θανατηφόρα από την γρίπη, η οποία σκοτώνει 500.000 ανθρώπους παγκοσμίως κάθε χρόνο γιατί τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού που χρησιμοποιούνται ευρέως είναι καλύτερα, δηλώνει ο Dr. Garcia-Sastre, ειδικό για την γρίπη. Η ασθένεια θα μπορούσε να παραμείνει σοβαρή για ανθρώπους με ασθενές ανοσοποιητικό σύστημα, όπως οι μεγαλύτερης ηλικίας και οι ανοσοκατεσταλμένοι. Η καθυστέρηση, όμως, στη διακίνηση των εμβολίων δημιουργεί μεγάλο κίνδυνο να αντιμετωπίσουμε νέες μεταλλάξεις, δηλώνει ο Roberto Burioni, βιολόγος στο Vita-Salute San Raffaele University του Μιλάνου. «Πρέπει να διαθέσουμε αποτελεσματικά εμβόλια σε λογικές τιμές σε όλο τον πλανήτη».

Για να σταματήσει η διάδοση πρέπει ο ιός να μην βρίσκει ανθρώπους ευάλωτους σε μόλυνση. Ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς. Περίπου 2,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε ένα σύνολο 7,8 δισεκατομμυρίων έχουν εμβολιαστεί πλήρως, σύμφωνα με το Our World in Data, ένα project του πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Περίπου 1,1 δισεκατομμύριο έχουν μολυνθεί, εκτιμούν κάποιοι επιδημιολόγοι.

Ο κίδυνος μόλυνσης για τους ανεμβολίαστους αυξάνει καθώς περισσότεροι άνθρωποι εμβολιάζονται και ο ιος αναζητά ανθρώπους που παραμένουν ευάλωτοι, υποστήριξε η Angela Rasmussen, βιολόγος στο Vaccine and Infectious Disease Organization του πανεπιστημίου Saskatchewan. «Οι άνθρωποι θα εκτεθούν με τον ένα τρόπο ή τον άλλο», σημείωσε. Ο εμβολιασμός είναι η ασφαλέστερη επιλογή για να αποφευχθεί ζημιά ή θάνατος από τη νόσηση και ο κίνδυνος επώασης νέων μεταλλάξεων.

Ο αριθμός όσων εμβολιάστηκαν ή νόσησαν αυξάνει ραγδαία. Σύμφωνα με τις αρχές της Αγγλίας το 98% όσων ελέγχθηκαν έχουν αντισώματα κατά του SARS-CoV-2. Οι περισσότεροι μέσω του εμβολιασμού. Το 19% έχει αντισώματα από φυσική νόσηση.

Ενας λόγος για τον οποίο πολλοί επιστήμονες πιστεύουν ότι η Covid-19 τελικά θα μετατραπεί σε ένα κρύωμα ή μια ασθένεια που μοιάζει με τη γρίπη είναι ότι τέσσερις άλλοι κορωνοϊοί προκαλούν κοινά κρυολογήματα στους ανθρώπους. Υποπτεύονται ότι αυτοί οι ιοί κάποτε να προκαλούσαν περισσότερο σοβαρές ασθένειες. Δεν μπορούν, όμως, να είναι σίγουροι. Ξεκίνησαν να εξαπλώνονται πριν πολύ καιρό και οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν πως εξελίχθηκαν, τόνισε ο Stanley Perlman που ερευνά τους κορωνοϊούς στο πανεπιστήμιο της Iowa.

Η Δέλτα είναι τόσο ισχυρή μετάλλαξη που θα είναι δύσκολο να την υπερνικήσει μια νέα, εκτιμά ο Eric Topol, διευθυντής του Scripps Research Translational Institute. Ο SARS-CoV-2, όμως, συνεχίζει να εξελίσσεται, παράγοντας μεταλλάξεις που οι βιολόγοι παρακολουθούν στενά, όπως αυτή που ανακαλύφθηκε στη Νότια Αφρική και ονομάζεται C.1.2. Η αλλαγή στο γονιδίωμα είναι τόσο μεγάλη που αντιπροσωπεύει μια νέα γενεαλογία ιού.

Μελέτη του Jesse Bloom, βιολόγου στο Fred Hutchinson Cancer Research Center βρήκε πολλές μεταλλάξεις που επιτρέπουν στον ιό να δένεται ισχυρά με τα ανθρώπινα κύτταρα. «Συνολικά, υπάρχει πολύ εξελικτική ευελιξία», δήλωσε.

Κάποιοι επιστήμονες πιστεύουν ότι μπορεί να προκύψει μια μετάλλαξη που θα παρακάμπτει από την προστασία των εμβολίων. «Το επόμενο σετ μεταλλάξεων θα δημιουργηθεί σε ένα κόσμο με 2-3 δισεκατομμύρια εμβολιασμένους ανθρώπους», δηλώνει ο Salim Abdool Karim, επιδημιολόγος και διευθυντής του Center for the AIDS Program of Research in South Africa. «Είναι πολύ πιθανό να είναι μεταλλάξεις που μπορούν να διαπεράσουν την ανοσία των εμβολίων. Αν δεν μπορούν να το κάνουν δεν πρόκειται να προχωρήσουν πολύ».

«Αν ο ιός πράγματι εξελιχθεί έτσι ώστε να ξεπερνά τα εμβόλια θα γίνει πιθανότατα λιγότερο μεταδοτικός ή μολυσματικός», συμπλήρωσε. «Οι πιθανότητες λένε ότι ο ιός θα πρέπει να πληρώσει ένα τίμημα».

Αυτό συνέβη με τον HIV τη δεκαετία του 1990. Ο ιός μεταλλάχθηκε με τρόπο που έγινε πιο ανθεκτικός στα αντιικά φάρμακα. Οι επιστήμονες όμως ανακάλυψαν ότι η ικανότητά του να αντιγράφεται μειώθηκε δραματικά.

Μια ανησυχία είναι ότι ο SARS-CoV-2 μπορεί να κάνει μια μεγάλη γενετική αλλαγή καθώς διασπείρεται σε γάτες, ποντίκια και άλλα ζώα και αυτή να περάσει στον άνθρωπο, τονίζει ο Dr. Rasmussen.

Ακόμα και αν ο SARS-CoV-2 δεν εξελιχθεί έτσι ώστε να ξεφεύγει από την προστασία που προσφέρουν τα υφιστάμενα εμβόλια, η σταδιακή εξέλιξη μπορεί να διαβρώσει με τον καιρό την προστασία, δημιουργώντας την ανάγκη για τονωτικές δόσεις. Η ανοσία απέναντι σε άλλους κορωνοϊούς που προκαλούν κοινό κρυολόγημα ελαττώνεται κάθε τρία με πέντε χρόνια.

Αλλοι πιστεύουν ότι ο ιός εν τέλει θα σταθεροποιηθεί και στη συνέχεια θα αλλάζει ανεπαίσθητα. Για τα επόμενα δυο με τρία χρόνια, όμως, θα προκύψουν περισσότερες μεταλλάξεις και οι αρχές θα σπεύδουν να προσφέρουν τονωτικές δόσεις εμβολίου, υποστηρίζει ο Dr. Abdool Karim, το εργαστήριο του οποίου μελετά πιθανές μελλοντικές μεταλλάξεις.

«Θα είναι ένα παιχνίδι ποντικιού με τη γάτα»…