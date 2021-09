Ισπανία: Στη θάλασσα θα φτάσει η λάβα από το ηφαίστειο στο Λα Πάλμα

Η λάβα που εκλύεται από ένα ηφαίστειο στο ισπανικό νησί Λα Πάλμα αναμένεται να φθάσει στη θάλασσα γύρω στις 8 το βράδυ τοπική ώρα, δήλωσε σήμερα ο περιφερειακός ηγέτης Άνχελ Βίκτορ Τόρες, ένα φαινόμενο που θα μπορούσε να προκαλέσει τοξικά αέρια και να μειώσει την ορατότητα στη θάλασσα.

«Παραμένει ενεργό και θα συνεχίσει να είναι ενεργό για τις επόμενες λίγες ημέρες», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, μετά τη συνάντηση που είχε με επικεφαλής της περιοχής, ηφαιστειολόγους και αξιωματούχους της αρχής πολιτικής προστασίας.

Incredible timelapse of La Palma Cumbrevieja vulcano eruption. We can see also the moon raising behind a mountain. Wow !

Images by Canarias TV via @Apaiss1pic.twitter.com/LYQJ0rs9dl