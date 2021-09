Μπιλ Γκέιτς: Τρεις κινήσεις για να μπει τέλος στην κρίση-Covid

«Μια παγκόσμια απάντηση θα βοηθήσει τον κόσμο να τερματίσει την κρίση του COVID» επισημαίνει μέσω Twitter ο πολυεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς.

Ο ίδιος εξέφρασε τη χαρά για το γεγονός ότι τόσοι πολλοί ηγέτες συγκεντρώθηκαν στην παγκόσμια σύνοδο κορυφής COVID-19 μέσω τηλεδιάσκεψης υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

«Προσβλέπω στις συνεχείς προσπάθειές τους να βοηθήσουν τον κόσμο να βγει από την οξεία φάση αυτής της πανδημίας», λέει ακόμα.

Προ ημερών, o Γκέιτς έγραψε στο gatesnotes ένα εκτενές άρθρο με τίτλο «Πώς θα τερματιστεί η κρίση Covid».

«Μετά από 18 μήνες εκπλήξεων σε κάθε γωνιά με παραλλαγές που τροφοδοτούν νέα κύματα ασθενειών, υπάρχει η τάση να λέμε ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα συμβεί στη συνέχεια. Σε κάποιο βαθμό αυτό είναι αλήθεια – η φύση είναι πονηρή και ο ιός θα συνεχίσει να μεταλλάσσεται εάν μπορεί να μεταδοθεί ανεξέλεγκτα. Αλλά είναι επίσης ηττοπαθές και λανθασμένο να προτείνουμε ότι η οξεία φάση της πανδημίας θα επεκταθεί από τη μια παραλλαγή στην άλλη. Όπως μπορεί να αλλάξει ο ιός, έτσι μπορεί να αλλάξει και η ανταπόκριση του κόσμου σε αυτόν. Το αν ο κόσμος μπορεί τελικά να γυρίσει σελίδα, θα καθοριστεί από το τι θα κάνουμε στη συνέχεια και πώς θα γίνει», αναφέρει. Και συνεχίζει προσθέτοντας πως «η πορεία μας για την έξοδο από την πανδημία απαιτούσε πάντα ένα πράγμα – μια δέσμευση για ίδια κεφάλαια. Από την προθυμία να δούμε ότι αυτό που συμβαίνει σε χώρες χαμηλού εισοδήματος επηρεάζει τις χώρες υψηλού εισοδήματος».

A global response will help the world end the COVID crisis. I'm glad to see so many leaders coming together at this U.S.-led virtual Global COVID-19 summit, and look forward to their continued efforts to help the world move out of the acute phase of this pandemic. https://t.co/6iilrL2AyG