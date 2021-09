ΗΠΑ: Πρώην εκπρόσωπος τύπου του Τραμπ περιγράφει σε βιβλίο τις εκρήξεις θυμού του

Σε ένα βιβλίο με τίτλο "I'll Take Your Questions Now", η Στέφανι Γκρίσαμ περιγράφει έναν Ντόναλντ Τραμπ κυκλοθυμικό, ψεύτη, μυστικοπαθή και σεξιστή.