Παγκόσμια Τράπεζα: Παράθυρο για στάση πληρωμής χρεών στις φτωχές χώρες

Η πανδημία Covid-19 οδήγησε σε «τραγική ανατροπή» την ανάπτυξη και βύθισε σε χρέος-ρεκόρ τις φτωχές χώρες, δήλωσε ο επικεφαλής της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Ο Ντέιβιντ Μάλπας, προειδοποίησε ότι ο κορωνοϊός έχει διευρύνει το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών κρατών στον πλανήτη, καθυστερώντας την πρόοδο κατά χρόνια και, στην περίπτωση ορισμένων χωρών, κατά μια δεκαετία.

Ανακοινώνοντας τα νέα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας που δείχνουν ότι το δημόσιο χρέος πάνω από 70 χωρών χαμηλού εισοδήματος αυξήθηκε κατά 12% στα 860 δισ. δολ. το 2020 (ύστερα από άνοδο 9,5% το 2019), ο Μάλπας κάλεσε σε κινητοποίηση για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μείωσης της αφόρητης πίεσεης του χρέους πάνω στον φτωχό κόσμο και ζήτησε από τις πλούσιες χώρες να επιτρέψουν τα εμβόλια να είναι διαθέσιμα μαζικά στις λιγότερο εύπορες χώρες.

Είπε ότι ένα ιδιαίτερο πρόβλημα είναι η έλλειψη διαδικασίας πτώχευσης, στάσης πληρωμών, για να βοηθήσει περιπτώσεις όπου τα χρέη κρατών έχουν γίνει μη βιώσιμα.

Σύμφωνα με το ισχύον σύστημα, οι εταιρείες μπορούν να κηρυχτούν σε πτώχευση, αλλά οι χώρες δεν μπορούν...

