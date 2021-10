Το ΔΝΤ υποβαθμίζει την πρόβλεψη για παγκόσμια ανάπτυξη

Oι παρατεταμένες διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες και οι πιέσεις στις τιμές περιορίζουν την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας, τόνισε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την Τρίτη, προχωρώντας σε οριακή μείωση της πρόβλεψης για την παγκόσμια ανάπτυξη τη φετινή χρονιά.

Στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, το ΔΝΤ υποβάθμισε την πρόβλεψη για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας το 2021 στο 5,9% από 6% που ανέμενε τον Ιούλιο.

Άφησε την πρόβλεψη για την παγκόσμια ανάπτυξη του 2022 αμετάβλητη στο 4,9%.

«Αυτή η ήπια αναθεώρηση της συνολικής μέτρησης, ωστόσο, κρύβει μεγαλύτερες υποβαθμίσεις για κάποιες χώρες», επισήμανε στην έκθεση το ΔΝΤ. «Οι προοπτικές για την ομάδα των αναπτυσσόμενων και χαμηλού εισοδήματος χωρών έχει σκοτεινιάσει σημαντικά λόγω της επιδείνωσης της δυναμικής της πανδημίας. Η υποβάθμιση αντανακλά επίσης πιο δύσκολες βραχυπρόθεσμες προοπτικές για την ομάδα των ανεπτυγμένων χωρών, εν μέρει λόγω διαταραχών στις εφοδιαστικές αλυσίδες», υπογράμμισε.

Η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Γκίτα Γκόνιπαθ, προειδοποίησε ότι οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να είναι έτοιμες να δράσουν γρήγορα αν ο πληθωρισμός καταστεί μεγαλύτερο πρόβλημα.

Κατά την παρουσίαση της έκθεση του Ταμείου, η κ. Γκόνιπαθ τόνισε ότι οι κεντρικές τράπεζες έχουν τη δύσκολη αποστολή να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό και τα ρίσκα για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ταυτόχρονα να στηρίξουν την ανάκαμψη.

Το ΔΝΤ προειδοποιεί επίσης για τον κίνδυνο ξαφνικής και απότομης πτώσης των παγκόσμιων τιμών των μετοχών και των αξιών των κατοικιών, καθώς η Fed και άλλες κεντρικές τράπεζες αποσύρουν την υποστήριξη που παρείχαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Η Έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την παγκόσμια οικονομία, κατέστησε σαφές ότι στο περιβάλλον της ενεργειακής κρίσης που έχει δημιουργηθεί η ανάκαμψη χωλαίνει.

Η αρχική αισιοδοξία που είχε επικρατήσει για τις προοπτικές που ανοίγονταν μετά την αντιμετώπιση της πανδημίας, έχει αρχίσει να «ξεθωριάζει», καθώς η εκτίναξη των τιμών της ενέργειας σε συνδυασμό με τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, έχουν προκαλέσει ένα ισχυρό πληθωριστικό σοκ.

Ο συνδυασμός των παραπάνω προκαλεί ανησυχία στις αγορές, για το ενδεχόμενο η παγκόσμια οικονομία να εισέλθει σε μία φάση χαμηλών ρυθμών ανάπτυξης, οι οποίοι θα συνοδεύονται από υψηλό πληθωρισμό.

Συνεκτιμώντας τα παραπάνω, οι αγορές αντέδρασαν με μεγάλη νευρικότητα, η οποία προκάλεσε υποχώρηση των τιμών και άνοδο των αποδόσεων.

Στην εγχώρια αγορά, η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου κυμάνθηκε σήμερα στο επίπεδο του 0,92% από 0,89%, η απόδοση του 5ετούς ομολόγου αυξήθηκε περαιτέρω στο 0,14% από 0,1%, και του 15ετούς στο 11,03%.

Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών της Τραπέζης της Ελλάδος (ΗΔΑΤ) καταγράφηκαν συναλλαγές 112 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 58 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς διαμορφώθηκε στο 0,91% έναντι -0,11% του αντίστοιχου γερμανικού, με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 1,12%.

Στην αγορά συναλλάγματος υποχωρεί ελαφρώς σήμερα το ευρωπαικό νόμισμα, με αποτέλεσμα να τελεί υπό διαπραγμάτευση νωρίς το απόγευμα στο 1,1545 δολ. από το 1,1553 δολ. όπου βρισκόταν όταν άνοιξε η αγορά. Η ενδεικτική τιμή για την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου που ανακοινώνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, διαμορφώθηκε στο 1,1555 δολ..

