Προειδοποίηση BofA: Η Fed δεν θα σπεύσει πάλι να σώσει τις αγορές μετοχών

H κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ μπορεί να μην φανεί τόσο πρόθυμη να σώσει τη χρηματιστηριακή αγορά αυτή τη φορά, σύμφωνα με αναλυτές της Bank of America.

«Η Fed μπορεί να είναι λιγότερο πρόθυμη να αποκλίνει τόσο εύκολα από τα σχέδια για tapering» τόνισαν οι Ρίντχι Πασάντ και Μπέντζαμιν Μπάουλερ σε σημείωμα προς τους επενδυτές.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, οι ίδιο αναφέρουν ως κύριους λόγους για την εκτίμησή τους τις ακραίες αποτιμήσεις των μετοχών και τις πολύ υψηλές αποδόσεις, καθώς και τα ολοένα και μεγαλύτερα ρίσκα για υπερβολική άνοδο του πληθωρισμού.

Μετά από έξι διαδοχικά ανοδικά τρίμηνα εν μέσω αθρόας νομισματικής και δημοσιονομικής στήριξης, οι ευρωπαϊκές και αμερικανικές μετοχές φαίνεται να χάνουν το momentum. Ο δείκτης S&P 500 έχει υποχωρήσει σχεδόν 4% από τα επίπεδα ρεκόρ του περασμένου μήνα, καθώς η άνοδος του πληθωρισμού, οι φόβοι για το tapering, η ενεργειακή κρίση και οι ανησυχίες για επιβράδυνση έχουν επηρεάσει αρνητικά το επενδυτικό κλίμα.

«Η διάθεση των επενδυτών να "αγοράσουν τη βουτιά" θα φθίνει συνεχώς για όσο διάστημα συνεχίζεται αυτή η νευρικότητα» υπογράμμισαν οι αναλυτές της BofA. «H αγορά μπορεί να χρειάζεται μια περίοδο κακών ειδήσεων για να φέρει και πάλι τη Fed στη μεριά της ή να φτάσει σε πιο ελκυστικά επίπεδα αποτίμησης» πρόσθεσαν.

Η απαισιόδοξη οπτική της BofA έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη θέση αναλυτών της Goldman Sachs και της JP Morgan, οι οποίοι συμβουλεύουν τους πελάτες τους να συνεχίσουν να «αγοράζουν τη βουτιά», καθώς θεωρούν υπερβολικούς τους φόβους για την άνοδο των τιμών και την επιβράδυνση της ανάπτυξης.

Ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα, αναλυτές της BlackRock επανέλαβαν αυτή την εβδομάδα την ουδέτερη στάση τους απέναντι στις αμερικανικές μετοχές, λέγοντας ότι είναι πιθανό να προκληθεί προς το τέλος του χρόνου αναστάτωση στις αγορές, λόγω ρίσκων όπως η λήξη της προσωρινής αύξησης στο «ταβάνι» του χρέους των ΗΠΑ.

«Είμαστε τακτικά ουδέτεροι για τις αμερικανικές μετοχές, καθώς βλέπουμε η ανάπτυξη στις ΗΠΑ να ανεβάζει ρυθμούς και αναμένουμε άλλες περιοχές να επωφεληθούν περισσότερο από το περαιτέρω οικονομικό άνοιγμα» σημείωσαν. «Βλέπουμε ισχνές πιθανότητες να οδηγηθούν υψηλότερα τα στοιχεία ενεργητικού με ρίσκου και τις αγορές πιο επιρρεπείς σε προσωρινές διορθώσεις» πρόσθεσαν.

