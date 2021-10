Ελ-Εριάν: Ο πληθωρισμός δεν είναι παροδικός

Η άνοδος του πληθωρισμού δεν είναι παροδική προειδοποίησε σε δηλώσεις του στο Bloomberg, ο Μοχάμεντ Ελ-Εριάν, λέγοντας ότι είναι κάτι «που πρέπει να το πάρουμε σοβαρά».

Ο ίδιος κάλεσε τις κεντρικές τράπεζες να κινηθούν γρήγορα για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα του πληθωρισμού προτού μετατραπεί σε πρόβλημα ανάπτυξης.

Τόνισε μάλιστα ότι τα περιθώρια αντίδρασης στενεύουν.

«Όσο πιο πολύ περιμένεις τόσο πιο δύσκολο είναι να επιτύχεις μια συντεταγμένη προσαρμογή» πρόσθεσε.

Ο κ. Ελ-Εριάν σημείωσε ακόμα πως η αγορά έχει αποδεχτεί πλέον την προοπτική μιας πιο σφιχτής νομισματικής πολιτικής. «Η αγορά λέει στη Fed δύο πράγματα: Το ένα έιναι προχώρα με το tapering, μπορούμε να το αντέξουμε και το δεύτερο είναι δεν μπορείς να διακρίνεις πλήρως το tapering από τις αυξήσεις επιτοκίων».

Όπως τόνισε, τα στοιχεία από τις τιμές παραγωγού στην Κίνα σήμερα δείχνουν ότι «βρισκόμαστε σε ένα πολύ καυτό περιβάλλον πληθωρισμού» και ότι η αγορά έχει αρχίσει να το συνειδητοποιεί αυτό.

Another hot #China inflation reading that's also indicative of what's ahead for many other economies:

10.7% YoY PPI is the largest increase since records began in 1995

Meanwhile, more (warranted) concerns about #CentralBanks lagging #Inflation realities, including from @LHSummers pic.twitter.com/1Uhz7Dd0Sb