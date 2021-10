Απεβίωσε ο βρετανός βουλευτής που δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι

Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε ο Βρετανός βουλευτής David Amess την Παρασκευή στη διάρκεια μιας συνάντησης με ψηφοφόρους της εκλογικής περιφέρειάς του, σύμφωνα με το Sky News, που όπως μεταδίδει έγινε μία σύλληψη.

Ο βρετανός βουλευτής απεβίωσε λίγο αργότερα, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον διατηρήσουν στη ζωή.

Η επίθεση συνέβη στη Belfairs Methodist Church στο Leig-on-Sea, στα νοτιοανατολικά της Αγγλίας. Το Reuters επιβεβαίωσε το περιστατικό, επικαλούμενο εκπρόσωπο του κοινοβουλευτικού του γραφείου.

A man's been arrested following an incident in #LeighonSea.



We were called to reports of a stabbing in Eastwood Rd North shortly after 12.05pm.



A man was arrested shortly after & we're not looking for anyone else.



We'll bring you more info when we have it. pic.twitter.com/U3dU7btoz7