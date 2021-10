FT: Η Κίνα δοκίμασε νέο διαστημικό υπερηχητικό πύραυλο

Η Κίνα δοκίμασε μια νέα διαστημική δυνατότητα, εκτοξεύοντας υπερηχητικό πύραυλο σε τροχιά, έγραψε χθες η εφημερίδα Financial Times.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της βρετανικής κυρίως οικονομικής εφημερίδας, που επικαλείται αρκετές πηγές ενήμερες σχετικά, η δοκιμή έγινε τον Αύγουστο· εκτοξεύθηκε πύραυλος ικανός να φέρει πυρηνική κεφαλή, που έκανε τον γύρο της Γης σε τροχιά προτού αρχίσει την κάθοδο προς τον στόχο του, αλλά αστόχησε κατά 32 χιλιόμετρα και πλέον, σύμφωνα με τις τρεις από τις πηγές των FT.

Πάντα σύμφωνα με τις πηγές της εφημερίδας, το οπλικό σύστημα τέθηκε σε τροχιά από πύραυλο τύπου Μεγάλη Πορεία. Οι εκτοξεύσεις τέτοιων πυραύλων γενικά ανακοινώνονται, αλλά η συγκεκριμένη τον Αύγουστο κρατήθηκε μυστική.

Η πρόοδος της Κίνας στο πεδίο των υπερηχητικών όπλων «κατέλαβε εξαπίνης τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών», σύμφωνα με τους Φαϊνάνσιαλ Τάιμς.

Πέραν του Πεκίνου, οι ΗΠΑ, η Ρωσία και τουλάχιστον άλλες πέντε χώρες είναι γνωστό πως εργάζονται στην υπερηχητική τεχνολογία.

Οι υπερηχητικοί πύραυλοι, όπως οι παραδοσιακοί βαλλιστικοί πύραυλοι που μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές, μπορούν να πετάξουν με ταχύτητα υπερπενταπλάσια από αυτή του ήχου.

Exclusive: China tested a nuclear-capable hypersonic missile in August that circled the globe before speeding towards its target, demonstrating an advanced space capability that caught US intelligence by surprise https://t.co/oSRa0eA1QR pic.twitter.com/Roxvf98wvM