Μασκ σε ΟΗΕ: Σας δίνω $6 δισ. αν αποδείξετε ότι θα λύσουν το πρόβλημα της πείνας!

Ο Ελον Μασκ, ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου, αμφισβήτησε τον ισχυρισμό ενός αξιωματούχου των Ηνωμένων Εθνών ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό της περιουσίας του θα μπορούσε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της πείνας στον κόσμο.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, ο Μασκ απάντησε στα σχόλια του David Beasley, διευθυντή του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος επανέλαβε μία έκκληση την περασμένη εβδομάδα μετά από προηγούμενο tweet του αυτόν τον μήνα, ζητώντας από δισεκατομμυριούχους όπως ο Μασκ, «να αναλάβουν δράση».

Ο Beasley ζήτησε δράση συγκεκριμένα από τον Μασκ και τον συνιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος, τους δύο άνδρες που βρίσκονται στην κορυφή του Bloomberg Billionaires Index. Μόλις 6 δισ. δολάρια θα μπορούσαν να σώσουν 42 εκατ. ανθρώπους από τον θάνατο, είπε.

Εάν το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα χρησιμοποιώντας διαφανείς και ανοιχτούς λογαριασμούς «μπορεί να περιγράψει στο Twitter πώς ακριβώς θα λύσουν τα 6 δισ. δολάρια την πείνα στον κόσμο, θα πουλήσεω τις μετοχές μου τώρα και θα το κάνω», απάντησε ο Μασκ σε ανάρτησή του στο Twitter.

Το ποσό των 6 δισ. δολαρίων θα ήταν μόνο ένα μικρό μέρος της τρέχουσας καθαρής περιουσίας του Μασκ, που φτάνει στα 311 δισ. δολάρια.

If WFP can describe on this Twitter thread exactly how $6B will solve world hunger, I will sell Tesla stock right now and do it.