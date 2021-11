Συλλήψεις μεταναστών στα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας

Ο λευκορώσος υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε σήμερα τη Δύση ότι ενορχηστρώνει τη μεταναστευτική κρίση, που βρίσκεται σε εξέλιξη στα πολωνικά σύνορα, για να επιβάλει νέες κυρώσεις εναντίον του Μινσκ, ενώ η Πολωνία ανακοίνωσε επίσης σήμερα πως προχώρησε σε περισσότερες από 50 συλλήψεις μεταναστών που επιχείρησαν να διεισδύσουν στην επικράτεια της.

«Ενόψει μιας πέμπτης σειράς κυρώσεων, για την οποία ήδη ομιλούν στη Δύση, το πρόσχημα που χρησιμοποιείται αυτή τη φορά είναι η μεταναστευτική κρίση η οποία έχει προκληθεί από την ΕΕ και τα μέλη της που συνορεύουν με τη Λευκορωσία», δήλωσε ο λευκορώσος υπουργός Εξωτερικών Βλαντίμιρ Μακέι στη διάρκεια συνάντησής του με το ρώσο ομόλογό του και ζήτησε να υπάρξει «κοινή αντίδραση» με τη Μόσχα.

Ο Μακέι είπε ότι ελπίζει σε μια «ενίσχυση της δουλειάς» με τη Ρωσία, τον κύριο σύμμαχο της Λευκορωσίας, και ιδιαίτερα σε «μια κοινή αντίδραση» απέναντι στις «μη φιλικές πράξεις» που έχουν στόχο τη Λευκορωσία.

Migrants from the Middle East are trying to violently force their way into Poland at the border with Belarus. They’ve broken through the wire fencing. They want to go to Germany & Northern Europe for the generous public benefits. pic.twitter.com/WHP2LaQLGX