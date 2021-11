Η συριακή Cham Wings Airlines σταματάει τις πτήσεις προς Λευκορωσία

Για «σωστή απόφαση» έκανε λόγο ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, αναφερόμενος στην ανακοίνωση της ιδιωτικής συριακής αεροπορικής εταιρείας «Cham Wings Airlines» ότι σταματά τις πτήσεις προς τη Λευκορωσία.

Ειδικότερα, στην ανάρτησή του στο τουίτερ, ο κ. Σχοινάς αναφέρει:

«Αυτή είναι η σωστή απόφαση. Είναι επιτακτικό ανθρωπιστικά να σταματήσουμε το να πέφτουν οι άνθρωποι θύματα της εργαλειοποίησης του οργανωμένου εμπορίου από τη Λευκορωσία.

Αυτό ακολουθεί τη σοφή απόφαση της τουρκικής αρχής πολιτικής αεροπορίας και τις διαβεβαιώσεις που έλαβα από τους εταίρους μας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τον Λίβανο».

